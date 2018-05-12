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Цветы и свечи

Смерть учительницы Дианы Еникеевой признали ЧП на производстве

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Родственники Дианы Еникеевой получат в качестве единовременного пособия 44 миллиона 697 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Стало известно заключение специальной комиссии по проверке гибели учительницы по труду школы №42 — Дианы Еникеевой из Каттакурганского района Самаркандской области, которую сбил КамАЗ.

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Результаты проверки показали, что причиной смерти женщины стал несчастный случай на производстве. Об этом сообщает советник профсоюзов республики на своей странице в Facebook.

"В работе специальной проверки участвовали представители федерации профсоюзов, и развитие событий тоже было под контролем Федерации профсоюзов Республики Узбекистан", — сообщается в новости.

По итоговым подсчетам родственники Дианы Еникеевой получат следующую денежную компенсацию.

"Отдел Каттакурганского района страховой компании "Агросугурта" выплатит семье погибшей в качестве единовременного пособия 44 миллиона 697 тысяч сумов. Эта сумма равна примерно шести годовым зарплатам преподавателя", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в связи с потерей кормильца ребенку Дианы будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 206 тысяч 931 сумов.

Это пособие ребенку Дианы будет выплачиваться по исполнении ему 16 лет, то есть от марта месяца 2018 года по 4 февраля.

Помимо этого до 4 февраля 2019 года, то есть до исполнения ребенку Дианы трех лет, будет выплачено ещё 2 миллиона 211 тысяч 634 сума.

Напомним, переходившую дорогу Диану Еникееву, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

Учительницу привлекли к облагораживанию территории перед визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область.

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Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Власти также занялись вопросом привлечения населения к уборке территорий. Так, в постановлении кабмина республики, опубликованном накануне, 11 мая, говорится, что впредь субботники будут проводиться в Узбекистане только по решению президента или правительства, исключительно на добровольной основе.

При этом правительство поручило госорганам принять соответствующие меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.

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Теги:
Диана Еникеева, Самаркандская область, Узбекистан



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