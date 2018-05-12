Смерть учительницы Дианы Еникеевой признали ЧП на производстве

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Стало известно заключение специальной комиссии по проверке гибели учительницы по труду школы №42 — Дианы Еникеевой из Каттакурганского района Самаркандской области, которую сбил КамАЗ.
"В работе специальной проверки участвовали представители федерации профсоюзов, и развитие событий тоже было под контролем Федерации профсоюзов Республики Узбекистан", — сообщается в новости.
По итоговым подсчетам родственники Дианы Еникеевой получат следующую денежную компенсацию.
"Отдел Каттакурганского района страховой компании "Агросугурта" выплатит семье погибшей в качестве единовременного пособия 44 миллиона 697 тысяч сумов. Эта сумма равна примерно шести годовым зарплатам преподавателя", — говорится в сообщении.
Это пособие ребенку Дианы будет выплачиваться по исполнении ему 16 лет, то есть от марта месяца 2018 года по 4 февраля.
Помимо этого до 4 февраля 2019 года, то есть до исполнения ребенку Дианы трех лет, будет выплачено ещё 2 миллиона 211 тысяч 634 сума.
Напомним, переходившую дорогу Диану Еникееву, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.
Учительницу привлекли к облагораживанию территории перед визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область.
При этом правительство поручило госорганам принять соответствующие меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.