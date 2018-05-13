При хокимияте Ташкента появится общественный совет

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Формирование общественного совета начато при столичном хокимияте. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Возглавит совет предприниматель Хикмат Абдурахманов, который является председателем Ассоциации международного бизнеса и технологий (AMBiT), а также главой представительства Узбекско-Китайского Торгового дома.
"Цель создания общественного совета — обеспечить участие широкой общественности в решении таких вопросов, как всестороннее развитие столицы Узбекистана и повышении уровня жизни населения", — говорится в сообщении.
Членами совета, наряду с жителями Ташкента, могут стать и гости столицы.