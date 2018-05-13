При хокимияте Ташкента появится общественный совет

Возглавит совет предприниматель Хикмат Абдурахманов. Его членами могут стать как жители Ташкента, так и гости столицы.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Формирование общественного совета начато при столичном хокимияте. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Возглавит совет предприниматель Хикмат Абдурахманов, который является председателем Ассоциации международного бизнеса и технологий (AMBiT), а также главой представительства Узбекско-Китайского Торгового дома.

"Цель создания общественного совета — обеспечить участие широкой общественности в решении таких вопросов, как всестороннее развитие столицы Узбекистана и повышении уровня жизни населения", — говорится в сообщении.

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Кроме того, совет займется вопросами расширения государственно-частного партнерства и международного сотрудничества, внедрением современных технологий управления городом, совершенствованием инфраструктуры путем внедрения успешных технологий, используемых в развитых столицах мира, развитием предпринимательства, улучшением системы здравоохранения и экологической обстановки, увеличением количества парков и зеленых зон, пропагандой здорового образа жизни.

Членами совета, наряду с жителями Ташкента, могут стать и гости столицы.