В Узбекистане появится первый халяль-отель

В рейтинге компании Crescent Rating за 2017 год Узбекистан по развитию "халяль-туризма" находится на 28 месте.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане в настоящее время идет работа над открытием семейного отеля для мусульман.

Об этом стало известно в ходе презентации на тему "Халяль-туризма", проведенной Государственным комитетом по развитию туризма и турецкой компания Ortadogu Grup.

© Sputnik / Maxim Bogodvid Узбекистан официально ввел стандарты "халяль" для продуктов

Представители Ortadogu Grup рассказали узбекистанским туроператорам об особенностях "халяль-туризма" в Турции. Была продемонстрирована работа принадлежащей компании семейной гостиницы Wome Deluxe и клиники Nisantasi.

"В сфере туристического бизнеса "халяль-туризм" становится одним из самых популярных направлений. Ежегодно более 150 миллионов мусульман путешествуют по разным странам. При этом они выбирают те государства, где им будут предоставлены комфортные условия. Это недорогие семейные гостиницы, рестораны с едой, соответствующей стандарту "халяль" и без алкоголя, раздельные зоны купания для женщин и мужчин, места для молитвы", — передает muslim.uz.

В рейтинге компании Crescent Rating за 2017 год Узбекистан по развитию "халяль-туризма" находится на 28 месте.

В числе лидеров находятся такие страны, как Малайзия, Индонезия и Турция.

Ранее между Государственным комитетом по развитию туризма, Комитетом по делам религий и Управлением по делам религий Турецкой Республики был подписан меморандум о сотрудничестве в развитии «зиёрат туризма».

Документ должен поднять популярность паломнических поездок в Узбекистан и увеличить число религиозных мероприятий в сфере национального туризма.