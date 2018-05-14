Все стройки Ташкента обяжут устанавливать баннеры с информацией об объекте

Все баннеры должны будут выполнены в единой стилистике и содержать проект и схему будущего здания, а также информацию об объекте и сроках работы.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Все подрядные организации в Ташкенте в ближайшее время должны будут оснастить свои стройплощадки баннерами с информацией о возводимых объектах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на решение хокима.

© Sputnik / Григорий Сысоев В 2018 году в Узбекистане построят в два раза больше жилых домов

Все баннеры должны будут выполнены в единой стилистике и содержать проект и схему будущего здания, а также информацию об объекте и сроках работы.

По мнению столичных властей, это поможет не только своевременно информировать населения о возводимых объектах, но и избежать фактов самовольного возведения строительными организациями заборов из нестандартных материалов.

Отметим, что на сегодняшний день все строящиеся объекты в столице занимаются этой работой кто в лес, а кто по дрова. Одни подрядчики устанавливают высокие железные заборы, другие просто ограничиваются небольшой решеткой или вовсе никак не ограждают стройку.

При этом на большей части возводимых объектов отсутствует информация о них, или, например, висят плохо читаемые баннеры с размытым изображением.

Ранее хоким Ташкента своим распоряжением обязал все стройплощадки города иметь оборудование для мойки колес большегрузных автомобилей, которые транспортируют строительные материалы. Назначенные ответственные лица должны контролировать процесс и обеспечивать выезд на магистраль только грузовиков с чистой резиной.