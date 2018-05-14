США призвали Узбекистан расследовать нарушения по делу Абдуллаева

По данным Посольства США в Узбекистане, в решении суда были отмечены "многочисленные процессуальные нарушения" со стороны следователей по делу.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Соединенные Штаты Америки призвали правительство Узбекистана расследовать нарушения, допущенные в ходе следствия по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева, а также принять надлежащие меры для того, чтобы такие инциденты не повторялись в будущем.

"Посольство США в Узбекистане приветствует освобождение журналиста Бобомурода Абдуллаева 7 мая сего года после семимесячного судебного процесса. Мы аплодируем судебным чиновникам за то, что судебный процесс был по существу открытым и прозрачным и соответствовал судебным процедурам Узбекистана", — отмечается в сообщении посольства.

Однако, по данным посольства, в решении суда были отмечены "многочисленные процессуальные нарушения" со стороны следователей по делу.

"Соединенные Штаты настоятельно призывают правительство Узбекистана расследовать эти нарушения и принять надлежащие меры для того, чтобы такие инциденты не повторялись в будущем. Это постановление, предусматривающее оправдание всех сообвиняемых, подтверждает важность свободы слова для демократического общества", — говорится в сообщении.

Напомним, что Ташкентский городской суд 7 мая освободил Бобомурода Абдуллаева прямо в зале суда. Журналист получил полтора года общественных работ вместо пяти лет реального заключения, на которых настаивала прокуратура. Трое других подсудимых по этому делу — блогер Хаётхан Насреддинов и бизнесмены Шавкат Оллоёров и Равшан Салаев были оправданы.

© Sputnik / Алексей Вовк Всех обвиняемых по делу Абдуллаева освободили из-под стражи

Независимый журналист и спортивный комментатор Абдуллаев был задержан Службой госбезопасности в Ташкенте 27 сентября 2017 года за "распространение материалов, направленных на свержение конституционного строя Республики Узбекистан". Подстрекательские статьи он якобы писал под псевдонимом Усман Хакназаров.

В марте 2018 года Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но то, что он автор материалов, призывающих к насилию, не признал.