Встречи тет-а-тет: адвокаты и их клиенты будут общаться без свидетелей

Адвокаты смогут встречаться со своими подзащитными в комнатах, где не ведется аудио- и видеонаблюдение, а также без присутствия посторонних в любое время.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Глава Узбекистана 12 мая подписал указ "О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению полномочий адвокатов".

Пресс-служба ГУВД В ГУВД появился специальный комплекс для проведения допросов

Согласно документу адвокаты будут получать отдельную лицензию на каждую сферу права — уголовную, гражданскую и так далее. Поправки вступают в силу с 1 июля 2018 года. Также адвокаты будут заниматься досудебным урегулированием споров, примирением сторон и выступать в роли третейских судей.

Срок обязательной стажировки в адвокатской коллегии сократится до трех месяцев. Сейчас он составляет полгода. Кандидаты в адвокаты, не сдавшие экзамен с первого раза, смогут пересдать его уже через полгода. Ранее повторная сдача была возможна только через год.

Как проходит экзамен, можно будет посмотреть через интернет в режиме онлайн. Прекратить адвокатскую лицензию можно будет только через суд.

С 1 августа адвокаты смогут встречаться со своими подзащитными в специальных комнатах, где нет устройств аудио- и видеонаблюдения, без присутствия посторонних лиц в любое время без каких-либо препятствий. Защитникам разрешено беспрепятственно проносить в здания судов компьютеры, средства мобильной и другой связи. Установлен 15-дневный срок для ответа на адвокатский запрос, без права продлевать сроки представления ответа.