Встречи тет-а-тет: адвокаты и их клиенты будут общаться без свидетелей

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Глава Узбекистана 12 мая подписал указ "О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению полномочий адвокатов".
Срок обязательной стажировки в адвокатской коллегии сократится до трех месяцев. Сейчас он составляет полгода. Кандидаты в адвокаты, не сдавшие экзамен с первого раза, смогут пересдать его уже через полгода. Ранее повторная сдача была возможна только через год.
С 1 августа адвокаты смогут встречаться со своими подзащитными в специальных комнатах, где нет устройств аудио- и видеонаблюдения, без присутствия посторонних лиц в любое время без каких-либо препятствий. Защитникам разрешено беспрепятственно проносить в здания судов компьютеры, средства мобильной и другой связи. Установлен 15-дневный срок для ответа на адвокатский запрос, без права продлевать сроки представления ответа.