Российские ученые нашли способ остановить болезнь Альцгеймера

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Для замедления развития болезни Альцгеймера ученые предложили использовать комплекс из нескольких видов терапии.
"Некоторые медицинские препараты, например, церебролизин, содержат белковые молекулы, имеющие структурное сходство с естественными нейротрофинами. Данные белки обеспечивают защиту и восстановление клеток мозга при воздействии повреждающих факторов, например, при недостатке кислорода", — прокомментировала открытие ученых профессор Курчатовского института Светлана Гаврилова.
Болезнь Альцгеймера, характерная для людей пожилого возраста, связана с гибелью нейронов мозга. В примерно 70% случаев она перетекает в деменцию — возрастное слабоумие. Специалисты считают, что больше всего риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом, потому что организм не борется против воспалительных процессов.
Российские ученые также отметили, что другие исследования, которые проводились во Франции и Австрии, показали, что риск развития болезни Альцгеймера и деменции значительно повышается в связи с неумеренным потреблением алкоголя и остановками дыхания во сне, когда организм испытывает недостаток кислорода.