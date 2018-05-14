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Микробиологические исследования

Российские ученые нашли способ остановить болезнь Альцгеймера

CC0 / pixabay
Общество
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Развитие болезни Альцгеймера возможно замедлить на ранней стадии — об этом заявили российские специалисты из лаборатории иммунологии и вирусологии Курчатовского института.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Для замедления развития болезни Альцгеймера ученые предложили использовать комплекс из нескольких видов терапии.

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© Sputnik / Игорь Зарембо
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Они провели несколько тестов, в рамках которых им удалось установить, что применение комплекса препаратов, содержащих белковые молекулы, позволяет значительно удлинить период времени до наступления стадии болезни, при которой проявляется деменция, передает телеканал "360 градусов".

"Некоторые медицинские препараты, например, церебролизин, содержат белковые молекулы, имеющие структурное сходство с естественными нейротрофинами. Данные белки обеспечивают защиту и восстановление клеток мозга при воздействии повреждающих факторов, например, при недостатке кислорода", — прокомментировала открытие ученых профессор Курчатовского института Светлана Гаврилова.

Болезнь Альцгеймера, характерная для людей пожилого возраста, связана с гибелью нейронов мозга. В примерно 70% случаев она перетекает в деменцию — возрастное слабоумие. Специалисты считают, что больше всего риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом, потому что организм не борется против воспалительных процессов.

Сотрудница клинико-диагностической лаборатории
© Sputnik / Кирилл Брага
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При этом сначала воспаление затрагивает периферические участки нервной ткани и незначительно влияет на организм, но постепенно расширяется и переходит на головной мозг, способствуя значительным негативным изменениям в когнитивных способностях человека.

Российские ученые также отметили, что другие исследования, которые проводились во Франции и Австрии, показали, что риск развития болезни Альцгеймера и деменции значительно повышается в связи с неумеренным потреблением алкоголя и остановками дыхания во сне, когда организм испытывает недостаток кислорода.

Теги:
болезнь Альцгеймера, лечение, Россия



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