В Ташкенте стало проще обменять водительские удостоверения

Обменять водительские удостоверения старого образца на новые можно по трем адресам Центров госуслуг в будние дни с 9 до 18 часов.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Центры госуслуг Ташкентского городского управления Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции с 14 мая начали предоставлять услугу по обмену водительских удостоверений старого образца на новые.

Они расположены по следующим адресам:

— Центр государственных услуг Юнусабадского района: ул. Осиё, д. 4а. Телефон: 235-52-52. Автобусы № 2, 38, 95; остановка станция метро "Минор";

— Центр государственных услуг Учтепинского района: ул. Фархадская, д. 21. Телефон: 217-47-82. Автобусы № 13, 87, 125; остановка хокимият Учтепинского района;

— Центр государственных услуг Мирабадского района: проспект А. Темура, д. 31. Телефон: 233-13-47; остановка Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (бывший Ташкентский государственный автодорожный институт).

Режим работы Центров: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов.

Также права можно обменять в четырех межрайонных регистрационно-экзаменационных отделениях (МРЭО) и одном регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО).

© Sputnik / Алексей Филиппов Заменой старых водительских прав займутся специальные центры госуслуг

С октября прошлого года водителям в Узбекистане начали выдавать новые электронные водительские удостоверения . Они представляют собой документ со специальной электронной меткой (NFC) и специальными средствами защиты и позволяют проводить бесконтактный обмен данными. NFC содержит идентификационный номер гражданина — ПИН ФЛ или идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц. Стоимость составляет 70% минимальной заработной платы — около 105 сумов.

Процедура замены прав сопровождается обязательным техническим осмотром автомобиля. Срок действия новых документов — 10 лет.