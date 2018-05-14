Строительство многоэтажки на Юнусабаде прекращено из-за жалоб жителей

Руководитель Murad Buildings заявил о готовности за счет своей компании построить на месте предполагаемой многоэтажки здание для нужд махалли.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Компания Murad Buildings остановила строительство многоэтажного жилого дома на участке между домами 17-20 8-го квартала Юнусабада в Ташкенте из-за протестов местных жителей, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Решение было принято после телефонного разговора хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с руководителем компании Мурадом Назаровым.

© Хокимият Ташкента Проект многоэтажного дома в 8-м квартале Юнусабада в Ташкенте

Предприниматель заявил о готовности за счет своей компании построить на месте предполагаемой многоэтажки здание для нужд махалли.

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Своим решением Назаров показал, каким должен быть настоящий предприниматель, и продемонстрировал настоящее мужество, отмечается в сообщении хокимията.

В начале 2018 года бывший хоким Ташкента Рахмонбек Усманов выделил строительный участок вблизи домов 17, 18, 19, 20 в Юнусабадском районе, площадь составила 1,23 гектара. Там планировали возвести два дома высотой в семь этажей. Ранее на этом участке располагалась автостоянка и детская площадка. Жители Юнусабадского подали в Мирабадский районный административный суд заявление с требованием признать недействительным решением хокима о выделении земельного участка под строительство в связи с тем, что их согласие не было получено.