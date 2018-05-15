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Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

В Кемерово начали демонтировать здание "Зимней вишни"

© Sputnik / Александр Патрин
Общество
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Тема:
Трагедия в Кемерово (26)
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Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Кемерово стартовал демонтаж торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", передает РИА Новости.

Все расходы по сносу компенсируют собственники здания. Ранее они подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе.

На месте сгоревшего торгового центра создадут сквер памяти погибших. Работы по его благоустройству должны завершить до первого сентября.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Тема:
Трагедия в Кемерово (26)
Теги:
Кемерово



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