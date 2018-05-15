Новосибирск примет третий студенческий форум стран ШОС

В центре внимания участников будут вопросы создания благоприятной среды для иностранных обучающихся в России.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Главной темой третьего студенческого форума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Новосибирске с 18 по 20 мая, станет создание благоприятной среды для иностранных студентов в России, сообщает правительство региона.

"Студенты из стран Шанхайской организации сотрудничества вновь соберутся в Новосибирской области для участия в III Студенческом форуме стран ШОС, который пройдет 18-20 мая. В центре внимания участников будут вопросы создания благоприятной среды для иностранных обучающихся в России", — говорится в сообщении.

В правительстве области отметили, что в России сейчас реализуется приоритетный проект "Развитие экспортного потенциала российской системы образования",, направленный на повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке.

"Особенностями форума в 2018 году станут расширение географии его участников, привлечение широкого круга экспертов из российских регионов и из-за рубежа, обширная деловая, культурная программа и спортивные программы, нацеленность на реализацию приоритетного проекта", — сообщили власти.

В форуме примут участие представители федеральных органов власти и органов власти регионов России, МВД РФ, депутатского корпуса, общественных, некоммерческих организаций, руководители дипломатических миссий стран ШОС, руководители международных служб российских и зарубежных вузов, эксперты по развитию экспорта образования, представители антитеррористических комиссий регионов РФ.

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Первый день форума будет включать мероприятия, обеспечивающие диалог молодежи с экспертами, представителями органов государственной власти, дипломатических миссий зарубежных стран. Официальное открытие III Студенческого форума стран Шанхайской организации сотрудничества, ряд деловых мероприятий и презентация программ магистратуры и аспирантуры новосибирских университетов и научных организаций Сибирского отделения Российской академии наук пройдут в здании Правительства Новосибирской области. Также 18 мая состоится деловая игра, мастер-классы по обучению языкам народов стран ШОС, экскурсии по городу Новосибирску и новосибирскому Академгородку.

По окончании деловой программы форума состоится концерт-открытие XI Международного студенческого джазового фестиваля с участием джаз-оркестра Новосибирского государственного технического университета и оркестра Музыкального колледжа Беркли из США.

В число стран Шанхайской организации сотрудничества входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, индия и Пакистан.