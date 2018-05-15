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Uzbekistan airways увеличивает частоту полетов в Воронеж

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Полеты будут выполняться по субботам на лайнерах А320.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" начиная со 2 июня текущего года вводит вторую частоту рейсов по маршруту Ташкент — Воронеж — Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Узбекистон хаво уйллари
Пресс-служба авиакомпании "Узбекистон хаво уйллари"
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Полеты будут выполняться по субботам на лайнерах А320 по следующему графику движения (время местное):

Суббота: HY-715 Taшкент 18:55 — Воронеж 21:00

Суббота: HY-716 Воронеж 23:00 — Taшкент 04:40

Кроме того, стало известно, то НАК 31 мая приступит к выполнению рейсов по перевозке паломников в Саудовскую Аравию. В этом году в рамках программы "Умра. Лето-2018", которая продлится до 17 июня, намечено выполнить 14 чартерных рейсов по маршруту Ташкент — Джидда — Ташкент.

Также авиакомпания объявила, что на этой и следующей неделе введет дополнительные рейсы до Нукуса и Ургенча.

Теги:
Воронеж, Узбекистан, Россия, Общество



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