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Города мира. Джидда

Национальная авиакомпания совершит 14 чартерных рейсов в Джидду

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Компания "Узбекистон хаво йуллари" планирует перевезти 1546 паломников для совершения "малого хаджа".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 31 мая приступит к выполнению рейсов по перевозке паломников в Саудовскую Аравию.

В этом году в рамках программы "Умра. Лето-2018", которая продлится до 17 июня, намечено выполнить 14 чартерных рейсов по маршруту Ташкент — Джидда — Ташкент. На воздушных судах Boeing 767 национальной авиакомпании из городов Узбекистана планируется перевезти 1546 паломников, желающих совершить "малый хадж".

Паломники во время умры
AP Photo / Amr Nabil
Почти 6 тыс паломников из РУз совершили малый хадж в Саудовскую Аравию
Чтобы успешно реализовать данную программу, специалисты авиакомпании приложат все усилия для создания удобств и комфорта пассажирам, передает пресс-служба авиакомпании.

Хадж — один из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. "Малый хадж" мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь "большой хадж" совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется.

Теги:
малый хадж, паломничество, рейс, Узбекистон хаво йуллари, Джидда, Саудовская Аравия



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