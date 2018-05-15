Национальная авиакомпания совершит 14 чартерных рейсов в Джидду

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 31 мая приступит к выполнению рейсов по перевозке паломников в Саудовскую Аравию.

В этом году в рамках программы "Умра. Лето-2018", которая продлится до 17 июня, намечено выполнить 14 чартерных рейсов по маршруту Ташкент — Джидда — Ташкент. На воздушных судах Boeing 767 национальной авиакомпании из городов Узбекистана планируется перевезти 1546 паломников, желающих совершить "малый хадж".

AP Photo / Amr Nabil Почти 6 тыс паломников из РУз совершили малый хадж в Саудовскую Аравию

Чтобы успешно реализовать данную программу, специалисты авиакомпании приложат все усилия для создания удобств и комфорта пассажирам, передает пресс-служба авиакомпании.

Хадж — один из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. "Малый хадж" мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь "большой хадж" совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется.