В Москве вновь откроется "Шатер Рамадана"

Месяц Рамадан в этом году начинается в ночь на 16 мая.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Торжественная церемония открытия XIII московского "Шатра Рамадана" пройдет 15 мая вечером у здания Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

"Шатер Рамадана" — культурно-просветительский проект, приуроченный к наступлению священного для мусульман месяца поста Рамадан, который знакомит своих гостей с культурой и традициями разных народов мира. Месяц Рамадан в этом году начинается в ночь на 16 мая.

На протяжении всего месяца для посетителей площадки будут проводиться вечера национальных республик России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Например, вечера Таджикистана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Туркмении, Казахстана, Узбекистана, Татарстана.