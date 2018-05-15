Шопинга не будет: Узбекистан меняет правила для зарубежных онлайн-покупок

Таможенники предлагают установить предельную норму ввоза товаров для личного пользования, не подлежащих обложению таможенными платежами, через международные почтовые или курьерские отправления.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан намерен вновь пересмотреть правила беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах, сообщает корреспондент Sputnik.

Нововведения предусмотрены проектом постановления главы государства "О мерах по обеспечению контроля и учета товаров, поступающих на территорию Узбекистана в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях", подготовленным Государственным таможенным комитетом (ГТК). Сейчас документ находится на стадии обсуждения.

Таможенники предлагают установить предельную норму ввоза товаров для личного пользования, не подлежащих обложению таможенными платежами, через международные почтовые или курьерские отправления, в размере тысячи долларов и весом брутто не более 30 килограмм в течение одного календарного квартала.

Отметим, что сегодня граждане Узбекистана могут получать в международных почтовых или курьерских отправлениях товары на тысячу долларов в течении одного календарного месяца.

Кроме того, ГТК намерен установить единую ставку таможенного платежа в размере 30% от стоимости, превышающей стоимостную норму в 1000 долларов. То есть, получается, что, если условная посылка будет стоить 1200 долларов, то покупателю придется заплатить 30% от 200 долларов, которые превышают норму.

Еще один интересный пункт — таможенники намерены заставить платить покупателей по 5 долларов за каждый килограмм веса, превышающий норму. Например, если ваша посылка будет весить 35 килограмм, но общая ее стоимость не превысит 1000 долларов, вам все равно придется заплатить 25 долларов за перевес.

Предлагаемые изменения вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи уже отметили, что это грозит существенным сокращением онлайн-покупок из-за границы, которые стали набирать огромную популярность у узбекистанцев. И это вполне объяснимо, так как сегодня на таких известных платформах, как Amazon и AliExpress можно приобрести одежду, бытовую технику или электронные девайсы дешевле, чем в магазинах в Узбекистане.

При этом беспокойство таможенников имеет место. В стране за последний год появились десятки групп в различных социальных сетях, которые предлагают узбекистанцам купить с их помощью товары в иностранных интернет-магазинах.

Схема работы проста — пользователю необходимо скинуть ссылки на понравившиеся товары, внести предоплату

от 30 до 50% и ждать прихода заветной посылки.

Посредник в свою очередь, как правило имеет сеть подставных лиц — дяди, тети, племянники и другие родственники, на имена которых заказывается товар, чтобы войти в беспошлинные нормы. После получения посылки, посредник звонит заказчику, передает ему товар и получает оставшуюся сумму.

При этом, интересно, что хоть посредники закладывают свой барыш в размере от 10-20% от стоимости, плюс 7-10 долларов за каждый килограмм, общая цена полученного товара все равно меньше, чем в отечественных магазинах.