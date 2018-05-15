00:10 16 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Работа за компьютером

Шопинга не будет: Узбекистан меняет правила для зарубежных онлайн-покупок

© pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
67107

Таможенники предлагают установить предельную норму ввоза товаров для личного пользования, не подлежащих обложению таможенными платежами, через международные почтовые или курьерские отправления.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан намерен вновь пересмотреть правила беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах, сообщает корреспондент Sputnik.

Нововведения предусмотрены проектом постановления главы государства "О мерах по обеспечению контроля и учета товаров, поступающих на территорию Узбекистана в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях", подготовленным Государственным таможенным комитетом (ГТК). Сейчас документ находится на стадии обсуждения.

Таможенники предлагают установить предельную норму ввоза товаров для личного пользования, не подлежащих обложению таможенными платежами, через международные почтовые или курьерские отправления, в размере тысячи долларов и весом брутто не более 30 килограмм в течение одного календарного квартала.

Отметим, что сегодня граждане Узбекистана могут получать в международных почтовых или курьерских отправлениях товары на тысячу долларов в течении одного календарного месяца.

Работа за компьютером
© pixabay
Дилеры свободны: GM Uzbekistan запускает систему онлайн-продаж
Кроме того, ГТК намерен установить единую ставку таможенного платежа в размере 30% от стоимости, превышающей стоимостную норму в 1000 долларов. То есть, получается, что, если условная посылка будет стоить 1200 долларов, то покупателю придется заплатить 30% от 200 долларов, которые превышают норму.

Еще один интересный пункт — таможенники намерены заставить платить покупателей по 5 долларов за каждый килограмм веса, превышающий норму. Например, если ваша посылка будет весить 35 килограмм, но общая ее стоимость не превысит 1000 долларов, вам все равно придется заплатить 25 долларов за перевес.

Предлагаемые изменения вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи уже отметили, что это грозит существенным сокращением онлайн-покупок из-за границы, которые стали набирать огромную популярность у узбекистанцев. И это вполне объяснимо, так как сегодня на таких известных платформах, как Amazon и AliExpress можно приобрести одежду, бытовую технику или электронные девайсы дешевле, чем в магазинах в Узбекистане.

Архивное фото интернет-эксперта Ильи Переседова
© Foto : adi19.ru
Переседов: покупки онлайн сейчас — это целая наука
При этом беспокойство таможенников имеет место. В стране за последний год появились десятки групп в различных социальных сетях, которые предлагают узбекистанцам купить с их помощью товары в иностранных интернет-магазинах.

Схема работы проста — пользователю необходимо скинуть ссылки на понравившиеся товары, внести предоплату
от 30 до 50% и ждать прихода заветной посылки.

Посредник в свою очередь, как правило имеет сеть подставных лиц — дяди, тети, племянники и другие родственники, на имена которых заказывается товар, чтобы войти в беспошлинные нормы. После получения посылки, посредник звонит заказчику, передает ему товар и получает оставшуюся сумму.

При этом, интересно, что хоть посредники закладывают свой барыш в размере от 10-20% от стоимости, плюс 7-10 долларов за каждый килограмм, общая цена полученного товара все равно меньше, чем в отечественных магазинах.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Интернет



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание одного из центров ASAN, архивное фото
    Въезд разрешен

    С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.

  • Изготовления топливных таблеток диоксида урана
    В топку

    Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.

  • Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба
    Миссия выполнима

    Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту республики Раулю Хаджимбе и рассказал о задачах дипмиссии.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пути от Дома правительства в министерство Экономики (15 мая 2018). Еревaн
    Примерные сроки

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

  • Национальный банк Молдовы
    Кто не рискует…

    Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Майские чтения

    В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Салон красоты в Кабуле
Женские будни в Кабуле: как работает салон красоты в афганской столице
Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту
Путин первым проехал по Крымскому мосту
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054