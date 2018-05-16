Карты, цены и комфорт: как изменится общественный транспорт Узбекистана

Как власти Узбекистана будут увеличивать пассажиропоток общественного транспорта, и когда во всех автобусах появится автоматизированная система оплаты проезда, читайте в материале Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Узбекистане планируется полностью изменить подход к формированию тарифов на общественном транспорте, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом Концепции тарифной политики на автомобильном транспорте, разработанным Узбекским агентством автомобильного транспорта.

Проблемный вопрос

Как отмечается в документе, при сложившейся сегодня в стране ситуации увеличение тарифа неизбежно приводит к снижению пассажиропотока на автобусных перевозках, особенно в случаях, когда параллельно с автобусами ездят более комфортабельные и скоростные маршрутки, а также легковые автомобили.

Так, например, в Ташкенте повышение тарифа в июне 2014 года на 25% привело к сокращению пассажиропотока на 14%. Аналогично, в апреле 2016 года при повышении тарифа на 20% пассажиропоток сократился на 12%.

При этом, несмотря на многократное повышение тарифов, деятельность по городским пассажирским перевозкам остается убыточной. В столице при частичной компенсации убыточность остается, в среднем, на уровне 15%, в 2013 году — 16,2%, в 2014 — 21,4%, в 2015 — 12,4%, в 2016 — 5,6%, в 2017 — 17,2%.

Изменить ситуацию, по мнению разработчиков, поможет реализация ряда мер, среди которых внедрение автоматизированной системы оплаты за проезд, ценовая оптимизация и дифференциация перевозок, совершенствование нормативно-правовой базы с учетом требований международного законодательства и стандартов.

Кроме того, эксперты уверены, что необходимо упорядочить механизм компенсации убытков перевозчикам городского пассажирского транспорта.

Технологии помогут

Важнейшим звеном новой системы станет гибкая автоматизированная система оплаты проезда (АСОП), стимулирующая применение единой транспортной карты, используемой во всех видах общественного транспорта. При этом будет предусмотрена возможность предоставления бонусов или дисконтов за ее использование, а также дифференциации оплаты за проезд в зависимости от дальности и времени поездки.

Внедрение на пассажирском транспорте АСОП, считают эксперты, позволит повысить культуру и качество обслуживания пассажиров, расширить возможность использования проездных билетов на отдельные виды автомобильного транспорта.

Так, например, планируется ввести различные виды проездных в зависимости от времени суток и расстояний, обычных или экспресс-перевозок, срока действия — месячные, трехмесячные, полугодовые, годовые, почасовые, недельные, на определенное количество поездок.

Также предусматривается выпуск в обращение транспортных карт, в том числе стандартных для населения и именных для льготных категорий пассажиров — пенсионеров, студентов и учащихся, лиц, имеющих право бесплатного проезда.

Автоматизированная система будет находиться под управлением одного оператора, который организует продажу билетов, аккумулирование и учет доходов. Перевозчики, подключаясь к этой системе, будут зарабатывать на предоставлении транспортных услуг.

По мнению экспертов, при внедрении АСОП администрация получит инструмент объективного контроля и учета работы общественного транспорта, позволяющий повысить качество обслуживания пассажиров, усовершенствовать систему финансирования транспортных предприятий и получить обоснованный прогноз затрат бюджета на общественный транспорт.

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Кроме того, система обеспечит органы управления точной информацией о поездках различных категорий пассажиров и позволит прогнозировать изменение пассажиропотоков при строительстве новых жилых районов, объектов социального и промышленного назначения. На основании этой информации будут приниматься обоснованные и взвешенные решения по развитию и изменению маршрутной сети, перераспределению подвижного состава.

Одним из ключевых факторов новой системы станет освобождение водителя от обязанностей сбора наличной выручки. Теперь все его внимание будет направлено на обеспечение безопасности перевозок, соблюдение интервалов и регулярности движения, выполнение установленного количества рейсов, обеспечение бережной эксплуатации автотранспортных средств.

Разработчики рассчитывают, что внедрение АСОП на пассажирском транспорте увеличит собираемость оплаты за проезд в среднем на 15 %.

Ценовой фактор

Для изменения сложившейся ситуации, когда перевозки в общественном транспорте являются убыточными, необходимо провести ценовую оптимизацию и дифференциацию.

Под этим подразумевается установление сбалансированного тарифа проезда, основанного на нормативных эксплуатационных издержках и рентабельности, достаточной для обновления и поддержания в технически исправном состоянии подвижного состава автотранспортных предприятий и оказания качественных услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев рассказал, за счет чего будет снижена стоимость проезда в метро

Также на автотранспортных предприятиях должны быть внедрены энергосберегающие и современные информационно-коммуникационные технологии — система удаленного контроля подвижного состава, информационные системы по управлению производственными и финансовыми ресурсами, автоматизированная система управления пассажирскими перевозками.

Эксперты предлагают дифференцировать тарифы путем снижения стоимости проезда при использовании специальной транспортной карты, применения более высокой цены в час пик и более низкой в межпиковое время, внедрения системы скидок в ночное время и на "школьных маршрутах", установления тарифов в зависимости от дальности поездки и сезонности маршрута.

Интересным решением выглядит запуск электронных систем заказа и бронирования проездных.

Другой важный момент — упорядочение механизма компенсации убытков перевозчикам. Так, например, по мнению разработчиков, необходимо внедрить обновленный порядок возмещение выпадающих доходов перевозчиков в связи с перевозкой бесплатных и льготных пассажиров, а также убытков от оказания услуг по предельным тарифам из средств местного бюджета на основании данных оператора АСОП.