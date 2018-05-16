Ситуация с пробками возле базара Куйлюк улучшится к середине лета

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Ситуация со сложным дорожным трафиком и постоянно возникающими пробками возле базара Куйлюк улучшится к середине этого лета, сообщает корреспондент Sputnik.

В июне-июле здесь планируется сдать в эксплуатацию один из крупнейших в столице торгово-развлекательных комплексов, а также давно спроектированный и частично построенный боковой дорожный карман, который существенно снизит нагрузку на близлежащие дороги.

© Sputnik / Константин Чалабов В Ташкенте начался долгожданный ремонт улицы Фаргона йули

"Если ехать по улице "Фаргона йулли" со стороны "Электроаппарата" в сторону базара Куйлюк, не доезжая моста будет небольшой карман для съезда на основную трассу. Сейчас здесь возникают постоянные пробки из-за стоящих на обочине машин. После ввода торгового комплекса здесь будет новый широкий кармашек, для удобства пассажиров построят остановку со специальными заездами для автобусов, под это отведено 22 сотки земли", — рассказал Sputnik источник в хокимияте Бектемирского района Ташкента.

Кроме того, заметил собеседник, рядом с центром планируется возведение современных многоэтажных домов, а вся прилегающая территория будет благоустроена. Что касается трафика со стороны Куйлюкского дехканского базара, то, по словам источника, рядом с оптовым рынком запланировано открытие нового кармашка для транспорта.

Однако кардинально ситуация здесь должна измениться только с переносом Куйлюкского дехканского базара за территорию Ташкента. Об этом недавно заявил хоким Бектемирского района.

Новый торговый комплекс спроектирован в стиле хай-тек, с большими открытыми пространствами из стекла. Также интересна и основная форма здания, напоминающая круг с загнутыми краями. Еще один интересный момент — впервые в Узбекистане здесь будет применено решение о создании парковки прямо на крыше торгового центра, сам он будет состоять из нескольких этажей.