В Узбекистане учительницы рисовали двойки на лбах первоклашек

Начальник управления народного образования Ташкентской области Ш.Бурханов, встретившись с родителями и учениками, принес свои извинения за случившееся.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В школе №5 города Бекабад учителя рисовали двойки на лбах первоклашек, передают местные СМИ.

Такие нарушения были выявлена в ходе проверки, которую проводило управление народного образования Ташкентской области.

После чего из учебного заведения были уволены директор школы, заместители директора по учебным вопросам и по духовности и просветительству, а также несколько учителей, которые издевались над учениками.

Начальник управления народного образования Ташкентской области Ш.Бурханов, встретившись с родителями и учениками, принес свои извинения за случившееся.