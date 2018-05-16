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Ученики на уроке

В Узбекистане учительницы рисовали двойки на лбах первоклашек

© Sputnik / Артем Креминский
Общество
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Начальник управления народного образования Ташкентской области Ш.Бурханов, встретившись с родителями и учениками, принес свои извинения за случившееся.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В школе №5 города Бекабад учителя рисовали двойки на лбах первоклашек, передают местные СМИ.

Такие нарушения были выявлена в ходе проверки, которую проводило управление народного образования Ташкентской области.

После чего из учебного заведения были уволены директор школы, заместители директора по учебным вопросам и по духовности и просветительству, а также несколько учителей, которые издевались над учениками.

Начальник управления народного образования Ташкентской области Ш.Бурханов, встретившись с родителями и учениками, принес свои извинения за случившееся.

Теги:
учителя, школа, Бекабад



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