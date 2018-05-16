21:04 16 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Дети играют на площадке детского сада

При покупке новой квартиры - даешь место в детском саду

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
66 0 0

Согласно новому закону на каждую тысячу жителей при строительстве нового микрорайона должно быть выделено не менее 55 мест в детских садах.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса опубликовал закон "О раннем развитии детей дошкольного возраста".

Согласно документу, новые детские сады должны быть построены при создании городов и поселков, а также при строительстве жилых комплексов. В проектах застройки новых микрорайонов должно быть предусмотрено не менее 55 мест на тысячу жителей.

Частным детсадам лицензия выдается после госрегистрации.

Малыши занимаются в игровой комнате
© Sputnik / Михаил Мордасов
В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения
Для детей, нуждающихся в коррекции физического и умственного развития и реабилитации разрабатываются специальные программы. В группах с детьми возраста до 2-х лет должно быть не более 10 человек, от 2-х до 3-х лет — не более 20 детей, от 3-х до 7-и лет — до 25 учащихся.

Также, государство оказывает содействие получению ребенком дошкольного образования в семье.

В 2018 году намечено построить более 3 тысяч негосударственных детских садов, рассчитанных на 222 тысячи детей. Из них 1,2 тысячи разместятся в новых зданиях, 1360 — в имеющихся зданиях, 470 будут организованы в качестве домашних детских садов.

Теги:
дошкольное образование, Образование, детский сад, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов и госнаград
    На страже безопасности

    Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект, в котором Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Не разъехались

    В подмосковном аэропорту "Жуковский" тягач повредил пассажирский Boeing-737 кыргызстанской компании Avia Traffic Company.

  • Укладка мраморной плитки, архивное фото
    В память о героях

    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

  • Ситуация в Мэрии Еревана (16 мая 2018)
    Мэра в отставку!

    Несколько десятков демонстрантов вломились в мэрию Еревана и требуют отставки столичного градоначальника Тарона Маркаряна.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Читайте правила!

    Авиакомпания airBaltic прокомментировала Sputnik Латвия два недавних инцидента с пассажирами, которые вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    Скоро открытие

    В Литве на Игналинской АЭС в этом году планируют ввести в эксплуатацию комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

  • Девушка
    В зоне доступа

    Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией могут отменить – этот вопрос обсудили молдавский премьер и румынский министр экономики.

  • Кристьян Ярви
    Давайте жить дружно!

    Знаменитый эстонский дирижер Кристьян Ярви заявил, что Эстонии пора прекратить оглядываться на мнение США и налаживать отношения с Россией.

  • Банк
    Нумизматическая редкость

    Национальный банк Южной Осетии выпустил шесть новых серебряных юбилейных монет в честь героев, ученых и юбилея признания республики.

  • Церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов и госнаград
    На страже безопасности

    Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект, в котором Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Не разъехались

    В подмосковном аэропорту "Жуковский" тягач повредил пассажирский Boeing-737 кыргызстанской компании Avia Traffic Company.

  • Укладка мраморной плитки, архивное фото
    В память о героях

    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Открытие автомобильной части Крымского моста
Эпохальное событие: самый длинный мост в Европе открылся в Крыму
В Кемерово приступили к сносу ТЦ Зимняя вишня
Сквер памяти: в Кемерово начали снос ТЦ “Зимняя вишня”.
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054