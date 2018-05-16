При покупке новой квартиры - даешь место в детском саду

Согласно новому закону на каждую тысячу жителей при строительстве нового микрорайона должно быть выделено не менее 55 мест в детских садах.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса опубликовал закон "О раннем развитии детей дошкольного возраста".

Согласно документу, новые детские сады должны быть построены при создании городов и поселков, а также при строительстве жилых комплексов. В проектах застройки новых микрорайонов должно быть предусмотрено не менее 55 мест на тысячу жителей.

Частным детсадам лицензия выдается после госрегистрации.

© Sputnik / Михаил Мордасов В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения

Для детей, нуждающихся в коррекции физического и умственного развития и реабилитации разрабатываются специальные программы. В группах с детьми возраста до 2-х лет должно быть не более 10 человек, от 2-х до 3-х лет — не более 20 детей, от 3-х до 7-и лет — до 25 учащихся.

Также, государство оказывает содействие получению ребенком дошкольного образования в семье.

В 2018 году намечено построить более 3 тысяч негосударственных детских садов, рассчитанных на 222 тысячи детей. Из них 1,2 тысячи разместятся в новых зданиях, 1360 — в имеющихся зданиях, 470 будут организованы в качестве домашних детских садов.