Центры здоровья девушек и "горячая линия" для женщин откроются с августа

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Центры здоровья девушек появятся при областных детских многопрофильных медицинских центрах и Ташкентском городском подростковом диспансере, республиканский центр откроют при Ташкентском педиатрическом мединституте, следует из постановления кабинета министров "О мерах по повышению эффективности акушерско-гинекологических услуг и услуг медицинской помощи, оказываемых девушкам и женщинам фертильного возраста".
Территориальные центры будут следить за здоровым взрослением девочек, проводить для них медосмотры, оказывать гинекологическую помощь, пропагандировать охрану женского здоровья.
В системе "телефона доверия" Министерства здравоохранения, доступной по короткому номеру 1003, с 1 августа заработает отдельная линия для женщин, на которой можно будет получить консультации по медицинской помощи, планированию семьи, методам контрацепции, проблемам полового воспитания, методам сохранения семьи в случае неспокойной обстановки в доме.
Положения, регламентирующие деятельность центров здоровья девушек, центров консультаций и "горячей линии" поручено разработать и утвердить в месячный срок.