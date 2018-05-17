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Сотрудник регистратуры в поликлинике

Центры здоровья девушек и "горячая линия" для женщин откроются с августа

Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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При районных и городских многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах появятся также женские консультации.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Центры здоровья девушек появятся при областных детских многопрофильных медицинских центрах и Ташкентском городском подростковом диспансере, республиканский центр откроют при Ташкентском педиатрическом мединституте, следует из постановления кабинета министров "О мерах по повышению эффективности акушерско-гинекологических услуг и услуг медицинской помощи, оказываемых девушкам и женщинам фертильного возраста".

Территориальные центры будут следить за здоровым взрослением девочек, проводить для них медосмотры, оказывать гинекологическую помощь, пропагандировать охрану женского здоровья.

Беременная, архивное фото
CC0 / Pixabay
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При районных и городских многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах появятся женские консультации, где девушки и женщины смогут получить информацию о планировании беременности, ее прерывании или предупреждении. За сведениями о болезнях, передающихся половым путем, можно будет обратиться анонимно.

В системе "телефона доверия" Министерства здравоохранения, доступной по короткому номеру 1003, с 1 августа заработает отдельная линия для женщин, на которой можно будет получить консультации по медицинской помощи, планированию семьи, методам контрацепции, проблемам полового воспитания, методам сохранения семьи в случае неспокойной обстановки в доме.

Положения, регламентирующие деятельность центров здоровья девушек, центров консультаций и "горячей линии" поручено разработать и утвердить в месячный срок.

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Теги:
Ташкент, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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