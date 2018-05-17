"Узбекистон хаво йуллари" может запустить рейсы в Челябинск с первого июля

Этот вопрос обсуждали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Прямое авиационное сообщение между Челябинском и Ташкентом может возобновиться с первого июля, передает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Узбекистон хаво йуллари" планирует изучить вопрос восстановления авиасообщения между городами, для этого будет создана специальная совместная группа.

В ходе переговоров представителей стран также была затронута тема создания совместного российско-узбекского предприятия по выпуску башенных кранов.

Также стороны обсудили использование стометровых рельсов производства челябинского предприятия для нужд метрополитена и железнодорожного транспорта Узбекистана, поставку южноуральской металлопродукции и применение в аэропортах Узбекистана специального радиотехнического оборудования челябинского предприятия НПО "РТС".