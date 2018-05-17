В Ташкенте может быть введена балльная система для штрафов водителей

Суть методики в том, что водителям за нарушения будут начисляться баллы, например, 100 или 50, после преодоления критической отметки автолюбители будут сдавать экзамен заново.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел рассматривает возможность внедрения в Ташкенте в пилотном режиме балльной системы штрафов для водителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предложение было инициировано министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым в ходе встречи с населением в Алмазарском районе Ташкента.

"Это была инициатива министра, сейчас мы хотим оценить как на нее отреагирует население. Суть проста — водителю за каждое нарушение будет начисляться определенное количество баллов и после набора критической отметки, например, 100 или 50, он будет вынужден заново сдавать экзамен", — сообщил в четверг в ходе брифинга глава Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента Бахтиер Иногамов.

В Советском Союзе уже существовала такая система штрафов на дорогах. За каждое правонарушение баллы копились, и в итоге, достигая определенного уровня, становились причиной для лишения водительских прав. Сегодня она успешно работает в Великобритании, Германии и Франции.

В Грузии, например, подошли просто к внедрению данной системы — каждому водителю ежегодно, начиная с 2017 года, начисляется по 100 баллов. За каждое совершенное нарушение от этой суммы отнимается определенное количество баллов.

Так, например, вождение в состоянии алкогольного опьянения оценивается в 30 баллов, разговоры по мобильному телефону во время вождения — 15 баллов, выезд за сплошную разделительную линию — 10 баллов. Если водитель по итогам года совершит нарушения на 100 баллов, его лишат прав.