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Автомобильная дорога в Ташкенте

ГУВД благодаря помощи граждан оштрафовало водителей на 310 миллионов сумов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (28)
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В топ правонарушений вошли проезд на красный свет — 170 фактов, движение по встречной полосе — 110.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента благодаря фактам, присылаемым гражданами через Telegram-бот, оштрафовало нерадивых водителей более чем на 310 миллионов сумов, сообщает корреспондент Sputnik.

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© Foto: dangquocbuu
В городах Узбекистана разрешенную скорость на дорогах снизят до 60 км/ч
Всего с 5 марта по 1 мая через бот поступило 604 обращения, из которых по 481 был оформлен протокол в отношении нарушителей. В топ правонарушений вошли проезд на красный свет — 170 фактов, движение по встречной полосе — 110, пересечение сплошной полосы — 63, парковка в неположенном месте — 61, непропуск пешеходов — 22, парковка на тротуарах — 11, игнорирование знаков — 10 и другие.

"Нам необходима помощь населения, так как невозможно уследить за всем сразу. Этот удобный технологичный механизм позволяет гражданам заботиться о нашем городе, безопасности своих близких", — рассказал в четверг в ход брифинга замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев.

На вопрос, что делать гражданам, если нарушители, которые были зафиксированы на фото- или видеосъемку, начинают оскорблять людей, вырывать сотовый телефон и заниматься рукоприкладством, он ответил, что необходимо сразу сообщить о таких фактах в близлежащий отдел милиции. В результате, по его словам, водитель получит штраф не только за нарушение ПДД, но и за хулиганство.

Мужчина за рулем
CC0 / pixabay
Ужесточение штрафов и изменения ПДД: что ждет узбекских водителей
Напомним, что Telegram-бот @iibb_bot был запущен в апреле этого года. Для авторизации вам необходимо ввести свой номер телефона, выбрать язык — узбекский или русский, указать район проживания или места происшествия. Затем вы можете направить обращения, касающиеся деятельности УБДД, службы миграции и оформления гражданства, инспектора профилактики и прочих служб, при необходимости прикрепив к сообщению файл в аудио-, видеоформате или фотографию.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (28)
Теги:
ПДД, водители, ГУВД Ташкента, Ташкент



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