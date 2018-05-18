16:30 18 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Медицинские работники

Минздрав увеличил обязательный набор скорой помощи

Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
18230

Приказ вносит поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для работы одной служебной бригады.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Узбекистане увеличен обязательный набор скорой помощи, сообщает портал "Народное слово".

Министр здравоохранения Алишер Шадманов выпустил приказ, предполагающий поправки к Перечню лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для работы одной бригады скорой помощи.

Теперь медикам будут выделять не менее 20 пар одноразовых перчаток (сейчас — одна). Число шприцев в 2, 5 и 10 граммов возрастет с 5 до 10 штук.

Врач скорой помощи
CC0 / pixabay
ВБ выделил Узбекистану 100 миллионов долларов на развитие скорой помощи

Также для бригад скорой помощи уточнили количество медицинской ваты — 100 граммов. Бинтов выделят по две штуки на бригаду — стерильных и нестерильных.

В конце апреля Всемирный банк инвестировал в Узбекистан 100 миллионов долларов на развитие скорой помощи. В рамках проекта в 12 областях страны должны появиться диспетчерские центры, которые смогут отвечать за обработку звонков, координацию машин и контроль за работой бригад.

Теги:
скорая помощь, Минздрав Узбекистана, Узбекистан, Медицина и здоровье



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Студенты вуза. Архивное фото
    Кем быть?

    Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.

  • Фото сделанная пять лет назад россиянином Генрихом Сидоренко
    Ищу тебя!

    Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.

  • Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Алима
    Свадьба по-московски

    Sputnik Таджикистан рассказывает о пяти причинах, почему таджики празднуют свадьбу в Москве.

  • Медицинский центр Сурб Аствацамайр
    Состояние стабильное

    Минздрав Армении обнародовал подробности о состоянии отравившихся "виноградарей Эрнекяна" – в больницах остаются 80 человек.

  • Балтийский угольный терминал в Вентспилсском свободном порту
    Очень сложная картина

    Россия активно развивает свои порты, поэтому объемы транзита российских грузов в портах стран Балтии продолжат сокращаться.

  • Призывники
    Под ружье

    В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект о введении всеобщей воинской повинности сразу после окончания школы.

  • Пенсионеры
    Итальянская пенсия

    В Риме прошел первый раунд переговоров между Молдовой и Италией по проекту двустороннего Соглашения о социальном обеспечении.

  • Флажок с логотипом Партии реформ
    На советские деньги

    Давняя история с пропавшими деньгами эстонских вкладчиков советского Внешэкономбанка заиграла свежими красками на заседании парламента Эстонии.

  • Бой Гассиев-Усик
    К бою готовы

    Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится после ЧМ по футболу –украинский боксер залечил травму, из-за которой отложили поединок.

  • Студенты вуза. Архивное фото
    Кем быть?

    Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.

  • Фото сделанная пять лет назад россиянином Генрихом Сидоренко
    Ищу тебя!

    Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.

  • Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Алима
    Свадьба по-московски

    Sputnik Таджикистан рассказывает о пяти причинах, почему таджики празднуют свадьбу в Москве.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по футболу среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Победа характера: триумф узбекистанцев на турнире "Будущее зависит от тебя"
LIVE: Митинг в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского
LIVE: Митинг в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054