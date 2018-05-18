Минздрав увеличил обязательный набор скорой помощи

Приказ вносит поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для работы одной служебной бригады.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Узбекистане увеличен обязательный набор скорой помощи, сообщает портал "Народное слово".

Министр здравоохранения Алишер Шадманов выпустил приказ, предполагающий поправки к Перечню лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для работы одной бригады скорой помощи.

Теперь медикам будут выделять не менее 20 пар одноразовых перчаток (сейчас — одна). Число шприцев в 2, 5 и 10 граммов возрастет с 5 до 10 штук.

Также для бригад скорой помощи уточнили количество медицинской ваты — 100 граммов. Бинтов выделят по две штуки на бригаду — стерильных и нестерильных.

В конце апреля Всемирный банк инвестировал в Узбекистан 100 миллионов долларов на развитие скорой помощи. В рамках проекта в 12 областях страны должны появиться диспетчерские центры, которые смогут отвечать за обработку звонков, координацию машин и контроль за работой бригад.