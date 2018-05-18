Узбекистан примет участие в совещании председателей Верховных судов ШОС

В ходе встречи представители судов стран-участниц ШОС обсудят вопросы внедрения информационных технологий в судебную деятельность, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Верховного суда Козимджаном Камиловым примет участие в работе тринадцатого совещания председателей Верховных судов государств-членов ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе встречи, которая пройдет 25 мая в Пекине, планируется обсудить вопросы внедрения информационных технологий в судебную деятельность, сотрудничества в сфере применения права в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком, торговлей людьми и отмыванием денег.

"Стороны изучат вопросы, касающиеся судебной практики исключения незаконно полученных доказательств в уголовном процессе, правовых норм и судебной практики рассмотрения договоров международной купли-продажи товаров. Также в повестке дня совещания — совершенствование механизма международного судебного сотрудничества в рамках ШОС в сфере правосудия", — отметил официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

Кроме того, планируется обсуждение актуальных вопросов правосудия, представляющих взаимный интерес, а также перспектив дальнейшего сотрудничества судебных органов государств-членов ШОС. По итогам совещания предусмотрено принятие совместного заявления.

Напомним, что двенадцатое совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС прошло в октябре прошлого года в Ташкенте.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы совершенствования законодательства об инвестиционных спорах, дальнейшего повышения эффективности взаимодействия государств-членов ШОС в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, практике противодействия вербовке и рекрутированию подрастающего поколения в деятельность различных террористических и радикальных структур в государствах-членах ШОС.