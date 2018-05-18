Ташкент защитит деревья от незаконной вырубки

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Хокимият Ташкента намерен защитить деревья от незаконной вырубки и усилить защиту, говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте обсуждения нормативно-правовых актов Узбекистана.

Теперь при выделении земельных участков Главному управлению архитектуры специалисты обязаны указывать точное количество деревьев и растений, их тип, размер и другую информацию.

В ближайшее время при Главном управлении благоустройства хокимията организуют отдельное ведомство по защите деревьев и многолетних растений.

С 1 сентября планируется внедрить порядок, согласно которому рубку и обрезку деревьев будут контролировать управление благоустройства. Разрешения сможет выдать только Инспекция по контролю за охраной и использованием биоразнообразия при Госкомэкологии.

В начале мая в столице запретили вырубать деревья старше 10 лет, а также те, которые можно считать полностью здоровыми.