Арест Вышинского: что рассказала жена руководителя РИА Новости Украина

Супруга Кирилла Вышинского рассказала, как арестовали ее мужа и в каких условиях его содержат под стражей.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Арестованный украинский журналист Кирилл Вышинский не сможет пообщаться с близкими до начала лета, рассказала его супруга Ирина Вышинская в ходе видеомоста Киев — Москва.

Руководителя РИА Новости Украина задержали во вторник, 15 мая.

Ирина Вышинская узнала об аресте мужа постфактум. Обыск в их квартире в Киеве проводился весь день. По словам Ирины, почему-то были опечатаны и изъяты два автомобиля мужа. Одновременно обыск провели в квартире родителей Кирилла в Днепре (бывш. Днепропетровск — ред.).

Через адвоката Вышинского, Андрея Доманского, Ирина пыталась связаться с мужем. Следователь отказал ей без объяснения причин. Журналист заключен под стражу до 13 июля, мобильный телефон у него конфискован.

"Я следила за заседанием суда по местным каналам. Радостно отметить, что мой супруг держится молодцом, он серьезен и не унывает. К сожалению, как говорит адвокат, у меня нет возможности ни поговорить, ни увидеться с Кириллом. Я могу поехать в Херсон, где мой муж заключен, но меня к нему никто не допустит. Адвокат пообещал мне, что я смогу поговорить с Кириллом в конце мая или начале июня", — отметила Ирина Вышинская.

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По словам жены Вышинского, у журналиста есть трудности со здоровьем, и он нуждается в наблюдении врачей. В данный момент он обеспечен необходимыми лекарствами. Ирина надеется, что в ближайшее время ее супруга переведут в более комфортные условия заключения.

Организатор конференций в пресс-центре РИА Новости Украина Марина Щербакова отметила, что параллельно задержанию Вышинского в редакции также прошли обыски:

"15 мая я пришла в офис, где меня встретили сотрудники Службы безопасности Украины со словами: "А мы к вам с обыском". Обыск продолжался с половины десятого утра до девяти вечера. У нас забрали технику, и нам пока не на чем работать. Сейчас всех журналистов допрашивают как свидетелей".

Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, причем обвинения, по словам адвоката, строятся с том числе на основании статей, опубликованных на сайте РИА Новости Украина. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.