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Торжественное мероприятие посвященной возвращению домой. Ташкентский военный округ, город Чирчик

Детей военных в Узбекистане будут принимать в вузы по грантам

Фото из личного архива ГУВД Ташкента
Общество
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Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, решение принято в рамках социальной поддержки.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 2018 года в Узбекистане детей военнослужащих начнут принимать в высшие учебные заведения на грантовой основе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Меры коснутся семей офицеров, сержатов и рядовых, служащих в ведомствах и структурах Вооруженных силах.

Сами вузы выделят дополнительные грантовые квоты. В военных вузах квота составит 5% от общего числа принимаемых курсантов, в обычных — от общего количества мест. Места предоставят на основе рекомендаций ведомств и министерств.

Прием будет осуществляться на конкурсной основе. На служащих в Министерстве обороны придется 44%, для Службы государственной безопасности — 33%, на Национальную гвардию — 10%, на Министерство внутренних дел — 10%, МЧС — 3%, на Службу государственной безопасности президента — 1% и на Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций — 1%.

В начале мая в Ташкенте семьям 250 военнослужащих выделили новые квартиры. Президент Шавкат Мирзиёев дал распоряжение построить в Яшнабадском районе новый военный городок. Там появятся все необходимые для комфортного проживания объекты, в том числе школа, поликлиника и детский сад.

Теги:
вузы, военные, Минюст Узбекистана, Узбекистан, Образование



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