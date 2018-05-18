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Закон о персональных данных планируют принять в Узбекистане в 2019 году

© Pixabay
Общество
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Согласно документу, обработка персональных данных невозможна без согласия гражданина, также запрещено интересоваться сведениями о национальности и политических убеждениях.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Закон "О персональных данных" планируют принять в республике в январе 2019 года.

Согласно документу, личные сведения о гражданах Узбекистана можно будет собирать только с их ведома; текст закона опубликован для общественного обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства.

В соответствии с графиком разработчика — государственного центра персонализации при кабмине республики — документ может вступить с силу с 1 января 2019 года.

"Не допускается обработка персональных данных без согласия субъекта или его законного наследника, кроме случаев, определенных законодательством", — говорится в тексте законопроекта. В целях защиты жизненно важных интересов граждан обработка персональных данных допускается без их согласия до момента, когда получение согласия станет возможным.

Документ определяет основные принципы и условия обработки персональных данных, в нем также отмечается, что данные будут обрабатываться не дольше, чем этого требуют цели их обработки.

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В соответствии с документом, запрещается интересоваться сведениями о национальности, религиозных и политических убеждениях, интимной жизни или судимостях гражданина. Обработка таких данных допускается в рамках уголовных дел, мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Законопроект содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии действующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.

Теги:
Законопроект, законодательство, персональные данные, Узбекистан



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