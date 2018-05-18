Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел новый самолет

Глава государства в аэропорту Ташкент ознакомился с возможностями и условиями сервиса Dreamliner Boeing-787.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по возвращении из США 18 мая в аэропорту Ташкент осмотрел новый пассажирский самолет Dreamliner Boeing-787, сообщает пресс-служба главы государства.

"Шавкат Мирзиёев осмотрел воздушное судно, ознакомился с его возможностями и условиями для сервиса. Отметил необходимость увеличения объемов перевозки пассажиров Национальной авиакомпанией, создания еще больших удобств", — уточняется в сообщении.

Dreamliner способен совершать безостановочные полеты дальностью до 14 тысяч километров. Борт самолета состоит из композитных материалов, это обеспечивает топливную эффективность.

Этот самолет стал третьим в парке национальных авиалиний. Он отличается большим числом мест в салоне — 24 в бизнес-классе и 246 в экономклассе.

В последние дни национальная авиакомпания активно расширяет маршруты полетов. Накануне сообщалось об увеличении полетов в Термез и из него — с трех до четырех, а с 1 июля новые рейсы запустят в Челябинск.