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Последствия схода селевого потока

Свыше 750 человек эвакуированы из-за схода селя в Сурхандарье

© Sputnik / Анатолий Устиненко
Общество
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На территории трех махаллинских сходов граждан наблюдался сход селевого потока, который подтопил часть домов. В результате жители были эвакуированы в безопасные места.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям накануне эвакуировало 754 жителей из 116 домов на территории махаллинских сходов граждан "Элобод", "Азларсой" и "Богор" Кумкурганского района Сурхандарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Селевой поток
Фото / Улан Маккамбаев
МЧС Узбекистана предупредило об опасности схода селей
"18 мая в 17.40 на территории трех махаллинских сходов граждан наблюдался сход селевого потока, который подтопил часть домов. В результате жители были эвакуированы в безопасные места", — отметили в МЧС.
Для ликвидации последствий схода селевых потоков в районной администрации Кумкурганского района создан оперативный штаб, возглавляемый хокимом района. В состав штаба входят представители УЧС, УВД, коммунальных служб и других ведомств.

"Мобилизованы все необходимые силы и средства. Информации о пострадавших лицах не имеется", — сообщили в МЧС.
Напомним, что за последние четыре дня селевые потоки были зафиксированы еще в трех районах Узбекистана.

В Китабском районе Кашкадарьинской области 14 мая прошли сильные ливневые дожди, приведшие к образованию селевых потоков и подтоплению 4 хозяйств в населённом пункте "Жиллисув". В этот же день в населенном пункте "Лангар" Нурабадского района Самаркандской области погибли три человека.

На следующий день в населенных пунктах "Жом" и "Гирдикургон" Нурабадского района Самаркандской области в результате проливных дождей были подтоплены 62 хозяйства, а 16 мая в населенном пункте "Сариккамиш" Чиракчинского района Кашкадарьинской области из-за селя погибли пятеро человек.

Теги:
Сурхандарьинская область, Узбекистан, Общество



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