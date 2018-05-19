Свыше 750 человек эвакуированы из-за схода селя в Сурхандарье

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям накануне эвакуировало 754 жителей из 116 домов на территории махаллинских сходов граждан "Элобод", "Азларсой" и "Богор" Кумкурганского района Сурхандарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Для ликвидации последствий схода селевых потоков в районной администрации Кумкурганского района создан оперативный штаб, возглавляемый хокимом района. В состав штаба входят представители УЧС, УВД, коммунальных служб и других ведомств.
"Мобилизованы все необходимые силы и средства. Информации о пострадавших лицах не имеется", — сообщили в МЧС.
Напомним, что за последние четыре дня селевые потоки были зафиксированы еще в трех районах Узбекистана.
В Китабском районе Кашкадарьинской области 14 мая прошли сильные ливневые дожди, приведшие к образованию селевых потоков и подтоплению 4 хозяйств в населённом пункте "Жиллисув". В этот же день в населенном пункте "Лангар" Нурабадского района Самаркандской области погибли три человека.
На следующий день в населенных пунктах "Жом" и "Гирдикургон" Нурабадского района Самаркандской области в результате проливных дождей были подтоплены 62 хозяйства, а 16 мая в населенном пункте "Сариккамиш" Чиракчинского района Кашкадарьинской области из-за селя погибли пятеро человек.