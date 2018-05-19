МИД просит узбекистанцев, проживающих в Беларуси, встать на учет в Минске

Напомним, из Ташкента в Минск 17 апреля отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. МИД Узбекистана просит своих граждан, проживающих в Беларуси, зарегистрироваться в посольстве в Минске.

"В связи с открытием и началом функционирования Посольства Республики Узбекистан в Беларуси просим граждан Узбекистана, состоящих на постоянном и временном консульском учете в Посольстве Узбекистана в РФ, в кратчайшие сроки выписаться с консульского учета в Посольстве в Москве и зарегистрироваться в Минске", — говорится в сообщении

Новое посольство находится по адресу: г. Минск, улица Покровская, д.24.

Напомним, из Ташкента в Минск 17 апреля отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Также в марте сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен совершить официальный визит в РУ.