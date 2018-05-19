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Свеча в руке

Шавкат Мирзиёев скорбит по жертвам крушения самолёта на Кубе

Robyn Beck / AFP
Общество
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Президент Узбекистана выразил соболезнования народу и главе Кубы.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил председателю Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу послание в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета на Кубе.

"В этот горестный для кубинского народа день прошу принять искрение соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в послании главы государства.

На месте крушения самолета
© Sputnik / Михаил Воскресенский
На борту рухнувшего в Гаване Boeing находились 110 человек, есть выжившие
Напомним, Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было 110 человек, включая членов экипажа, трем пассажирам удалось выжить.

Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу.

Очевидцы сообщили кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи.

Теги:
Куба, Узбекистан, Общество



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