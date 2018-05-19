Шавкат Мирзиёев скорбит по жертвам крушения самолёта на Кубе

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил председателю Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу послание в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета на Кубе.
"В этот горестный для кубинского народа день прошу принять искрение соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в послании главы государства.
Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу.
Очевидцы сообщили кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи.