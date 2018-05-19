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Лекарства

Инсулин в Узбекистане станет доступнее

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Президент дал ряд поручений по вводу в строй фармацевтических предприятий, которые, в частности, будут производить инсулин.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел несколько видеоселекторных совещаний по развитию фармацевтической отрасли, локализации импортных лекарственных средств.

Таблетки в колбах
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане открылся первый в ЦА завод по производству инсулина
В соответствии с данными по их итогам поручениям на местах вводятся в строй фармацевтические предприятия.

В их числе — заработавшее в селе Хортум Андижанской области ООО «Zamin Bio Health». Этот завод способен производить в год 10 миллионов флаконов инсулина.

Данный препарат, применяемый в лечении сахарного диабета, завозился в нашу страну из-за рубежа. С вводом завода в строй сократится импорт данного лекарства, будет сэкономлена валюта. Самое важное — инсулин станет доступнее.

Так, если сейчас цена за один флакон инсулина на рынке составляет 36 тысяч сумов, новый завод способен поставлять препарат по 20 тысяч сумов.

"Это вопрос, имеющий очень актуальное значение. Без доступа к инсулину жизнь больного может оказаться под угрозой, он никогда не будет доволен нами. Необходимо снизить цену на такие жизненно важные лекарства и обеспечить своевременную поставку на места. Необходимо сделать так, чтобы люди ощутили эффект от нового производства", — отметил Мирзиёев.

Президент дал поручения по государственной поддержке отечественных производителей в их становлении и закреплении на рынке, содействии им в регистрации лекарственных субстанций.




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