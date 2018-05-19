Узбекский ученый создал высокоурожайный сорт шелковицы

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекский ученый Абдуфаттох Мусурмонкулов создал высокоурожайный сорт шелковицы на основе прививки местного сорта "Узбекистан" и японского "Ошима", передает пресс-служба президента Узбекистана.

Сорт "Мархамат — 2017" отличается крупными листьями и может давать до 40 тонн листьев с одного гектара. Это в два раза больше, чем с обычной шелковичной плантации.

"Коконы можно заготавливать три раза в год. Готовые шелковые ткани позволят получать большую прибыль. Нам не хватает лишь корма — листьев шелковицы. Имеющиеся шелковицы устарели, их урожайность снизилась. Для развития шелковой отрасли необходимо создавать такие высокопродуктивные сорта", — сказал Шавкат Мирзиёева, когда ознакомился с новым растением.

Узбекский лидер подчеркнул, что шелководство — национальная ценность и богатство Узбекистана.