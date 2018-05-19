17:46 19 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Высокоурожайный сорт шелковицы произвел впечатление на Мирзиёева

Узбекский ученый создал высокоурожайный сорт шелковицы

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (5)
10520

С разработкой ученого ознакомился президент республики Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекский ученый Абдуфаттох Мусурмонкулов создал высокоурожайный сорт шелковицы на основе прививки местного сорта "Узбекистан" и японского "Ошима", передает пресс-служба президента Узбекистана.

Сорт "Мархамат — 2017" отличается крупными листьями и может давать до 40 тонн листьев с одного гектара. Это в два раза больше, чем с обычной шелковичной плантации.  

"Коконы можно заготавливать три раза в год. Готовые шелковые ткани позволят получать большую прибыль. Нам не хватает лишь корма — листьев шелковицы. Имеющиеся шелковицы устарели, их урожайность снизилась. Для развития шелковой отрасли необходимо создавать такие  высокопродуктивные сорта", — сказал Шавкат Мирзиёева, когда ознакомился с новым растением.

Узбекский лидер подчеркнул, что шелководство — национальная ценность и богатство Узбекистана.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (5)

По теме

В Андижанской области начал работать завод по производству шелка
Теги:
шелк, Шавкат Мирзиёев, Андижанская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый электробус в Кишиневе
    Первый пошел!

    Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент США Дональд Трамп
От Белого дома до Пентагона: исторический визит Шавката Мирзиёева в США
СПУТНИК_Щенок застрял головой в садовом горшке
Любопытство еще не туда заведет: как щенок застрял головой в горшке
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054