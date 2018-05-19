Курсанты из Узбекистана завоевали серебро на олимпиаде по военной подготовке

В IV Международной олимпиаде приняли участие команды вузов из четырех стран СНГ — России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Команда Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища из Узбекистана заняла второе место в абсолютном командном первенстве на международной олимпиаде по военно-профессиональной подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Министерство обороны Узбекистана Курсанты из Узбекистана стали третьими на олимпиаде по иностранному языку

Кубок министра обороны РФ достался курсантам Московского высшего общевойскового командного училища. На третьем месте — Военный институт Сухопутных войск минобороны Казахстана.

В субботу в торжественной обстановке награды победителям вручили первый заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.

В оборонном ведомстве сообщили, что в своем приветственном слове начальник Главного управления кадров отметил, что "участники олимпиады продемонстрировали возможность уже в ближайшей перспективе составить оплот национальных вооруженных сил, а значит, и СНГ — организации, являющейся сегодня надежным гарантом внешней безопасности наших стран".

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"Международная олимпиада курсантов проводится для повышения качества подготовки военных кадров и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и развития методик преподавания. Именно поэтому министры обороны государств Содружества делают все, чтобы данный турнир расширял свои границы, а в число его участников вовлекалось все больше талантливых молодых людей", — подчеркнули в Минобороны РФ.

В IV Международной олимпиаде приняли участие команды вузов из четырех стран СНГ — России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Конкурсанты соревновались в течение пяти дней.