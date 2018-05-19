Курсанты из Узбекистана завоевали серебро на олимпиаде по военной подготовке

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Команда Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища из Узбекистана заняла второе место в абсолютном командном первенстве на международной олимпиаде по военно-профессиональной подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В субботу в торжественной обстановке награды победителям вручили первый заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.
В оборонном ведомстве сообщили, что в своем приветственном слове начальник Главного управления кадров отметил, что "участники олимпиады продемонстрировали возможность уже в ближайшей перспективе составить оплот национальных вооруженных сил, а значит, и СНГ — организации, являющейся сегодня надежным гарантом внешней безопасности наших стран".
В IV Международной олимпиаде приняли участие команды вузов из четырех стран СНГ — России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Конкурсанты соревновались в течение пяти дней.