Узбекскую электробытовую технику представили в Пакистане

Участники выставки в Исламабаде отметили, что качество, ассортимент и дизайн продукции, выпускаемой узбекскими предприятиями, повышается из года в год.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посольство Узбекистана в Исламабаде приняло участие в международной выставке Dream Home EXPO-2018.

Среди 500 промышленных компаний Узбекистан представил строительные материалы, кабельно-проводниковые изделия, продукцию группы компаний Artel.

"Электробытовая техника Узбекистана вызвала беспрецедентный интерес, как со стороны торговых компаний, так и частных покупателей. Широкий ассортимент таких товаров и их высокое качество — результат эффективной политики по диверсификации национальной экономики. В этом отношении Узбекистан опередил многие государства", — приводит слова владельца магазина электронной техники в Лахоре (провинция Пенджаб) Ш.Гуляма ИА "Жахон"

Отмечается, что строительная компания Build Plus заинтересовалась окнами торговой марки Акfа. Представители организации намерены посетить Ташкент для переговоров по поставке товаров.

Во время выставки узбекский павильон посетили более 1500 человек. В результате, стенду республики было присвоено третье место после павильонов Пакистана и КНР.