Узбекскую электробытовую технику представили в Пакистане

"Электробытовая техника Узбекистана вызвала беспрецедентный интерес, как со стороны торговых компаний, так и частных покупателей. Широкий ассортимент таких товаров и их высокое качество — результат эффективной политики по диверсификации национальной экономики. В этом отношении Узбекистан опередил многие государства", — приводит слова владельца магазина электронной техники в Лахоре (провинция Пенджаб) Ш.Гуляма ИА "Жахон".
Отмечается, что строительная компания Build Plus заинтересовалась окнами торговой марки Акfа. Представители организации намерены посетить Ташкент для переговоров по поставке товаров.
Во время выставки узбекский павильон посетили более 1500 человек. В результате, стенду республики было присвоено третье место после павильонов Пакистана и КНР.