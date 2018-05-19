В Ташкенте реконструируют мемориальный комплекс "Мужество"

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте планируется провести масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Мужество", возведенного на месте эпицентра землетрясения, разрушившего столицу в 1966 году, сообщает корреспондент Sputnik.

Уже в ближайшее время здесь появится парк для отдыха горожан и гостей Ташкента, созданный на основе современных архитектурных решений.

Хокимият Ташкента Макет реконструкции мемориального комплекса "Мужество"

Судя по представленным администрацией столицы макетам, здесь появится ночная подсветка, множество зеленых насаждений, скамейки, будет реконструирован сам памятник и площадь перед ним.

Администрация города пока не назвала точную дату открытия обновленного мемориального комплекса.

Напомним, что мемориал был открыт 20 мая 1970 года. Его "смысловым центром" является куб из черного лабрадорита, расколотый надвое. На одной стороне вырезана дата землетрясения: 26 апреля 1966 года. На другой — высечен циферблат часов со стрелками, указывающими время той трагедии — 5 часов 24 минуты. Куб раскалывает трещина, которая символизирует разлом земной тверди и продолжается до подножия бронзовой скульптуры.

Хокимият Ташкента Макет реконструкции мемориального комплекса "Мужество"

Главные образы скульптуры — женщина, прижавшая к себе ребенка. Одной рукой она делает отстраняющее движение, словно защищая младенца от беды. Мужская фигура, изображенная в рывке вперед, заслоняет их своей грудью от удара стихии.

К мраморному постаменту сходятся 7 дорожек, ведущих к 14 стелам с барельефами, изображающими труд строителей. Стелы символизируют помощь, оказанную Ташкенту братскими республиками бывшего Советского Союза.