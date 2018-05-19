В Ташкенте реконструируют мемориальный комплекс "Мужество"

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте планируется провести масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Мужество", возведенного на месте эпицентра землетрясения, разрушившего столицу в 1966 году, сообщает корреспондент Sputnik.
Уже в ближайшее время здесь появится парк для отдыха горожан и гостей Ташкента, созданный на основе современных архитектурных решений.
Администрация города пока не назвала точную дату открытия обновленного мемориального комплекса.
Напомним, что мемориал был открыт 20 мая 1970 года. Его "смысловым центром" является куб из черного лабрадорита, расколотый надвое. На одной стороне вырезана дата землетрясения: 26 апреля 1966 года. На другой — высечен циферблат часов со стрелками, указывающими время той трагедии — 5 часов 24 минуты. Куб раскалывает трещина, которая символизирует разлом земной тверди и продолжается до подножия бронзовой скульптуры.
К мраморному постаменту сходятся 7 дорожек, ведущих к 14 стелам с барельефами, изображающими труд строителей. Стелы символизируют помощь, оказанную Ташкенту братскими республиками бывшего Советского Союза.