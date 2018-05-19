В Узбекистане сняли уникальный клип для детей с участием знаменитостей

В записи клипа примут участие более 300 звезд узбекской эстрады, спорта и культуры. Клип выйдет к первому июня.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане ко дню защиты детей подготовили уникальный проект — песню и музыкальный клип "Кулингда имкон", в котором снялись не только ведущие узбекские звезды, но и более 300 известных в разных сферах узбекистанцев, сообщает корреспондент Sputnik.

Проект был инициирован Министерством дошкольного образования.

Композитором выступил лауреат государственной премии "Эьтироф" Шухрат Закиров, автором текста — Шоира Гиёсова. Песню исполнили народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков, певицы Шахзода и Лола, а также Улугбек Рахматуллаев, Шахриер и детский хор "Булбулча".

"Основа будущего успеха и самореализации формируется в детстве. От того, что мы заложим в наших детей в самом раннем возрасте, от выбора, который они сделают сегодня, будет зависеть как их будущее, так и будущее страны. Помочь им в этом — наша общая задача", — так прокомментировала причины возникновения данного проекта представитель Министерства дошкольного образования Шахноза Мирзиёева.

В съемках клипа приняли участие более 300 человек. В их числе чемпионы Узбекистана по боксу Шахрам Гиясов и Хасанбой Дусматов, прима ГАБТа Надира Хамраева, рефери Равшан Ирматов, футболист Сардор Рашидов, команда "Бунёдкор", известные узбекские актеры, детские коллективы "Томоша", Monster kids, "Алладин", детская футбольная команда "Пахтакор", дети из обычных садов и школ.

Пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана Первый заместитель министра культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков

Сценаристом и режиссером клипа выступила Лола Юлдашева, оператором-постановщиком — Рустам Мурадов, художником-постановщиком — Бахритдин Шамсутдинов, а художником по костюмам — Хилола Шер.

"Я с радостью поддержала и приняла участие в этом светлом и добром проекте Министерства дошкольного образования. Мы надеемся, что наше яркое видео станет приятным подарком всем детишкам к первому июня", — отметила Лола Юлдашева.