Как советское прошлое обрело в Ташкенте второе дыхание.
Министр подчеркнул в своем докладе, что в Узбекистане за последний год число частных клиник увеличилось с 3040 до 4073.
Акцию проводят в рамках объявленного в республике Года Узбекистана, соответствующее решение принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В республике появится веб-портал, который позволяет осуществлять контроль экологического состояния, пользователи смогут разместить фото и видео случаев нарушения.
Заключение данного соглашения укрепит взаимодействие в области подготовки кадров для национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
В настоящее время прорабатывается запуск прямого автобусного сообщения Ташкент — Чопоната.
В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева с 2018-2019 учебного года для учеников школ будет введена единая форма.
В новом учебном году в Узбекистане впервые появится возможность получения высшего дистанционного образования в режиме онлайн.
Взамен сносимых домов жителям на выбор предложены новые дома на стадии котлована, компенсация, земельные участки или квартиры с вторичного рынка.
За прошлый год авиакомпания перевезла из Ташкента в Сочи и обратно 23 359 пассажиров, что на 28% больше, чем в 2016 году.
Узбекистан имеет самый низкий показатель в СНГ по числу лиц, находящихся в заключении, отметил директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.
На выбор родителей были предложены 10 моделей и вариантов, изготовленных с участием ведущих дизайнеров страны.
В связи с прошлогодним переходом на 11-летнюю систему образования обучение в школе заканчивают только 5% всех учащихся.
Независимый автомобильный эксперт Виталий Архиреев считает, что тонировку стоит делать умеренной, а передняя часть авто должна сохранять комфортную для вождения видимость и прозрачность стекол.
Татаро-башкирский праздник окончания полевых работ проходит ежегодно, в этот раз он придется на период с 27 мая по 8 июля.
Перемены связаны с плохим состоянием здоровья Анвар-кори Турсунова и увеличением в период месяца Рамадан мероприятий и благотворительных акций.
Кроме того, меняется трасса автобусного маршрута №151.
Делегация Узбекистана представила национальный доклад в рамках 33-й сессии Совета ООН по правам человека.
В Пекине под председательством таджикской стороны на Комиссии старших должностных лиц (КСДЛ) министерств и ведомств государств-членов ШОС стороны обсудили внешнеторговую деятельность.
Новый регистратор будет фиксировать происходящее внутри и снаружи автомобиля, запись будет вестись непрерывно.