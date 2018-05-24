15:09 24 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск

Общество

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Футбольные прически для альпака
К Чемпионату готовы: альпакам сделали футбольные прически
Грязный воздух - невидимый убийца
Невидимый убийца больших городов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Нужна ли в Ташкенте балльная система штрафов для водителей?
  • Да, в таком случае водители станут добросовестней относиться к ПДД, на дорогах будет меньше аварий
    35.1% (54)
  • Нет, лучше бы ужесточили сдачу экзамена в автошколах, чтобы не отправлять водителей переучиваться заново
    28.6% (44)
  • Мне все равно, у меня нет машины
    3.2% (5)
  • Такие меры могут только породить коррупцию
    33.1% (51)
Проголосовали: 154
Все опросы
Все опросы