Президент остался доволен новым обликом махалли в Андижанской области

Здесь капитально отремонтированы 24 многоэтажных дома, детский сад и школа. Их кровля была обновлена и покрыта шифером. Выложено 7,3 тысячи квадратных метров брусчатки.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В рамках инспекционной поездки по Андижанской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиев посетил махаллю Шахробод Улугнорского района.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Махалля Шахробод Улугнорского района

Махалля Шахробод до недавнего времени находилась в плачевном состоянии, сообщает пресс-служба главы государства, однако сегодня она приобрела совершенно новый облик.

"Здесь капитально отремонтированы 24 многоэтажных дома, детский сад и школа. Их кровля была обновлена и покрыта шифером. Выложено 7,3 тысячи квадратных метров брусчатки, установлены средства уличного освещения, скамейки", — указывается в сообщении.

Строительная и благоустроительная работа будет продолжена. В планах — организация свадебного зала на 150 мест, бани, минимаркетов, кондитерского и швейного цехов.

Президент ознакомился с этими проектами. Дал указания по разработке генеральных планов районных центров.

Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался 19 мая. В ходе поездки президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудил перспективные проекты, провел собрания с ответственными и активистами региона.