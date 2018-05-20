Президент остался доволен новым обликом махалли в Андижанской области

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В рамках инспекционной поездки по Андижанской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиев посетил махаллю Шахробод Улугнорского района.
Махалля Шахробод до недавнего времени находилась в плачевном состоянии, сообщает пресс-служба главы государства, однако сегодня она приобрела совершенно новый облик.
Строительная и благоустроительная работа будет продолжена. В планах — организация свадебного зала на 150 мест, бани, минимаркетов, кондитерского и швейного цехов.
Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался 19 мая. В ходе поездки президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудил перспективные проекты, провел собрания с ответственными и активистами региона.