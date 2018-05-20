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Шавкат Мирзиёев во время поездки по Андижанской области

Президент остался доволен новым обликом махалли в Андижанской области

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (9)
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Здесь капитально отремонтированы 24 многоэтажных дома, детский сад и школа. Их кровля была обновлена и покрыта шифером. Выложено 7,3 тысячи квадратных метров брусчатки.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В рамках инспекционной поездки по Андижанской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиев посетил махаллю Шахробод Улугнорского района.

Махалля Шахробод Улугнорского района
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Махалля Шахробод Улугнорского района

Махалля Шахробод до недавнего времени находилась в плачевном состоянии, сообщает пресс-служба главы государства, однако сегодня она приобрела совершенно новый облик.

Шавкат Мирзиёев
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев рассказал, что поможет прокормить население Андижана
"Здесь капитально отремонтированы 24 многоэтажных дома, детский сад и школа. Их кровля была обновлена и покрыта шифером. Выложено 7,3 тысячи квадратных метров брусчатки, установлены средства уличного освещения, скамейки", — указывается в сообщении.

Строительная и благоустроительная работа будет продолжена. В планах — организация свадебного зала на 150 мест, бани, минимаркетов, кондитерского и швейного цехов.

В Андижанском районе заработало предприятие по переработке коконов шелкопряда и производства готовой продукции.
© Пресс служба президента Узбекистана
В Андижанской области начал работать завод по производству шелка
Президент ознакомился с этими проектами. Дал указания по разработке генеральных планов районных центров.

Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался 19 мая. В ходе поездки президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудил перспективные проекты, провел собрания с ответственными и активистами региона.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (9)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Андижанская область, Узбекистан, Общество



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