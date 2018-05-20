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Стакан с водой

На развитие системы водоснабжения Андижана направят 200 миллиардов сумов

FRANCK FIFE / AFP
Общество
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (11)
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Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался 19 мая.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение выделить 200 миллиардов сумов на развитие систем питьевого водоснабжения в Андижанской области, передает пресс-служба главы государства.

Кроме того, узбекский лидер поручил увеличить количество запланированных к строительству жилых домов. Таким образом, в 2018 году в Андижане возведут 19, а в ближайшие годы — 50 многоквартирных домов.

Строительство многоквартирных жилых домов в Андижанской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Строительство многоквартирных жилых домов в Андижанской области
Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался 19 мая. В ходе поездки президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудил перспективные проекты, провел собрания с ответственными и активистами региона.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (11)
Теги:
водоснабжение, Шавкат Мирзиёев, Андижанская область



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