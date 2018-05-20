На развитие системы водоснабжения Андижана направят 200 миллиардов сумов

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение выделить 200 миллиардов сумов на развитие систем питьевого водоснабжения в Андижанской области, передает пресс-служба главы государства.

Кроме того, узбекский лидер поручил увеличить количество запланированных к строительству жилых домов. Таким образом, в 2018 году в Андижане возведут 19, а в ближайшие годы — 50 многоквартирных домов.

© Пресс-служба президента Узбекистана Строительство многоквартирных жилых домов в Андижанской области

Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался 19 мая. В ходе поездки президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудил перспективные проекты, провел собрания с ответственными и активистами региона.