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Книги на полке

Повышать культуру чтения среди узбекистанцев будет ассоциация книгоиздателей

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Ранее Мирзиёев освободил книжные магазины и издательства от уплаты единого налогового платежа до 1 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане появилась Ассоциация издателей и книжных магазинов, передает Агентство печати и информации республики.

Организация создана для того, чтобы помогать решать вопросы издания и распространения книг.

По информации АПИ, ассоциация также займется повышением культуры чтения среди населения республики.

Напомним, осенью 2017 года Шавкат Мирзиёев освободил книжные магазины и издательства от уплаты единого налогового платежа до 1 января 2020 года. Эта мера входит в утвержденную президентом Программу комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции.

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Теги:
книгоиздатель, чтение, книги, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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