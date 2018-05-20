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Автомобильная трасса

В центре Ташкента откроют две улицы для проезда

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Обе улицы расположены рядом с памятником и сквером Амира Темура. Несколько лет назад эти дороги были закрыты для движения из соображений безопасности при перемещении президента страны.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В самом центре Ташкента откроют две улицы для проезда транспорта, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее в узбекской столице уже ли открыты для транспорта несколько участков дорожной сети.

"Для удобства жителей и гостей столицы открывается движение с круга Амир Темур хиёбони (кафе "Уголок") до улицы Зарафшон и с проспекта Шарафа Рашидова по улице Матбуотчилар (торговый комплекс "Пойтахт") на круг Амир Темур хиёбони", — отметили в пресс-службе ГУВД.

За последние 10-15 лет в Ташкенте, особенно в центральной части, было закрыто для проезда множество улиц. Главной причиной этому стало обеспечение безопасности передвижения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате таких решений многие столичные улицы оказались перегружены, а водителям, чтобы добраться до определенных локаций, приходилось наматывать десятки лишних километров.

Ранее в центре столицы разблокировали проезд по нескольким улицам, открыли движение по проспекту Шарафа Рашидова между улицей Абдуллы Кадыри и проспектом Навои, восстановили проезд на участке улицы Тамары Ханум, примыкающем к проспекту Мустакиллик.

Среди востребованных участков, пока закрытых для проезда автомобилей, отрезок по улице Паркентской, где когда-то стоял памятник Пушкину.




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