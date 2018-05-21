Лепс, несмотря на сломанные ребра, обещает выступить в Ташкенте

"Какой-то злой рок нас преследует, но я все равно всеми правдами и неправдами 21 числа непременно буду в вашем городе. Я немножечко попал в неприятность и мне это будет тяжело, но тем не менее я обязательно прилечу и обязательно сделаю все возможное, чтобы вас порадовать. Очень надеюсь, что наш маленький семейный концерт всем понравится", — заявил Лепс.
Напомним, мероприятие в Ташкенте было отменено уже дважды за последние несколько месяцев.
Несколько дней назад ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Григорий Лепс госпитализирован с переломом ребер.
На Едином портале интерактивных государственных услуг пользователи и представители администрации обсуждают проект постановления "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций".