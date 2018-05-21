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Певец Григорий Лепс

Лепс, несмотря на сломанные ребра, обещает выступить в Ташкенте

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Артист записал для своих слушателей видеообращение, в котором обещал выступить 21 мая во дворце Дружбы народов (бывший "Истиклол").

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Концерт Григория Лепса в Ташкенте, запланированный на 21 мая, состоится.

Об этом сообщил сам певец на странице организатора концерта в Facebook.

Певец Григорий Лепс
Sputnik
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"Какой-то злой рок нас преследует, но я все равно всеми правдами и неправдами 21 числа непременно буду в вашем городе. Я немножечко попал в неприятность и мне это будет тяжело, но тем не менее я обязательно прилечу и обязательно сделаю все возможное, чтобы вас порадовать. Очень надеюсь, что наш маленький семейный концерт всем понравится", — заявил Лепс.

Напомним, мероприятие в Ташкенте было отменено уже дважды за последние несколько месяцев.

Несколько дней назад ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Григорий Лепс госпитализирован с переломом ребер.

Теги:
Григорий Лепс, Ташкент, Узбекистан



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