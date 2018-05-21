Прокурорам предоставили льготы на приобретение автомобилей

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Сотрудникам прокуратуры в Узбекистане предоставят льготные условия на приобретение автомобиля, сообщает портал "Народное слово".

Получить автокредит прокуроры смогут через банк "Асака", они его выплатят в течение 10 лет. 25% от стоимости автомобиля будет рассматриваться как первоначальный взнос, годовая процентная ставка равна ставке рефинансирования — 14%.

Генеральная прокуратура республики предоставит список сотрудников, которые получат такую возможность.

В конце апреля в Узбекистане перевели в электронный формат уголовные дела. Пилотный проект стартовал в двух районах Ташкента, а к 1 октября 2019 года в него внесут необходимые корректировки и внедрят на постоянной основе. В ходе реализации инициативы используют и бумажную, и электронную форму. Новая система позволит минимизировать ошибки следователей, судей и прокуроров.