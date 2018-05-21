В ГУВД рассказали, какие изменения ждут водителей в ближайшее время

В Информационном мультимедийном центре Главного управления внутренних дел Ташкента рассказали, какие изменения произойдут на улицах города и чего ожидать столичным водителям.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие дни будет утверждена Концепция обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ориентиры на будущее

К разработке концепции были привлечены опытные специалисты. В ходе подготовки документа они изучили опыт стран, где дорожная инфраструктура и городские условия наиболее близки Узбекистану, а следовательно, адаптация передового опыта по снижению степени опасности на дорогах для всех участников движения будет идти намного проще. Среди них — Россия, Великобритания, Южная Корея, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка и другие.

ГУВД Ташкента В Ташкенте появились девушки-инспекторы УБДД

Без присутствия инспекторов ДПС на дорогах пока не обойтись. Это делается для выявления лиц, управляющих автотранспортными средствами без документов, в состоянии алкогольного опьянения, перевозящих несовершеннолетних детей на коленях, на переднем сиденье рядом с водителем, без специального детского кресла.

Таких фактов, замечают представители ГУВД, к сожалению, немало, и все они свидетельствуют о том, что меры по повышению культуры участников дорожного движения остаются актуальными.

Один из пунктов концепции посвящен выработке механизмов поощрения жителей, проявляющих активную гражданскую позицию и выкладывающих видео- и фотоматериалы фактов нарушений ПДД, а также обеспечения их анонимности.

Кроме того, УБДД внесены предложения по ужесточению ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за так называемое "дорожное хулиганство", а также по снижению скоростного режима при передвижении в населенных пунктах, обеспечению принципа неотвратимости наказания пешеходов, нарушающих правила.

Значительная часть концепции посвящена изменению дорожной инфраструктуры, ее модернизации таким образом, чтобы сами условия не позволяли совершать правонарушения. Это и усиление освещенности, искусственные неровности, установка светофоров, оснащенных камерами и многое другое.

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Помимо этого, будут приняты меры по улучшению качества дорог, увеличению числа камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обеспечению инспекторов ДПС планшетами. Критическому пересмотру подвергнутся стандарты для строительства дорог, будет пересмотрена планировка дорог в городе.

Дела сегодняшние

Вместе с тем ГУВД Ташкента, не дожидаясь концептуальных решений на государственном уровне, вырабатывает и внедряет меры и методы повышения уровня безопасности на дорогах. Это, например, "мобильный репортер", телеграм-бот, штрафы за нарушение правил парковки и стоянки, которые инспектора ДПС оставляют на лобовом стекле авто без присутствия водителя.

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Кроме того, произведены структурные изменения в службе безопасности дорожного движения города. Ряд сотрудников, а также должностных лиц, не соответствующих занимаемой должности, не справлявшихся со своими служебными обязанностями, были уволены.

Сегодня все меньше на улицах города инспекторов ДПС, внешне выглядящих неприглядно, например, имеющие проблемы с весом, переведены в другие службы. Сейчас рассматривается вопрос дополнительного материального стимулирования сотрудников ГСБДД, отличившихся по службе. Но и спрос с них за отношение к служебным обязанностям будет еще выше.

Правоохранители не скрывают, что в городе достаточно проблем с обеспечением безопасности участников дорожного движения, но ведомство старается их решать. Другое дело, что не все в силах УБДД.

Так, например, проведенная инвентаризация дорожных знаков показала, что 8 тысяч из имеющихся сегодня 37 тысяч пришли в негодность и подлежит замене. Однако государственное унитарное предприятие, выпускающее дорожные знаки, работает не на полную мощность и не может удовлетворить все имеющиеся потребности.

Только за последнее время столичное УБДД выдало задания на установку свыше 2 тысяч дорожных знаков и шести светофоров, предписания на восстановление 815 дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки. Из всего этого объема установлено только 218 дорожных знаков, то есть около 10%, восстановлено — 203, или около четверти от необходимого числа.

Помимо этого, УБДД обратилось в столичный хокимият с предложением об увеличении количества пешеходных переходов на 120 единиц и обновлении 198 действующих, прежде всего у таких объектов, как детские дошкольные учреждения и школы, рынки, супермаркеты, налоговые инспекции, паспортные столы и иные объекты, наиболее посещаемые людьми.

Поднимают правоохранители и проблемы неработающих лифтов-подъемников в надземных пешеходных переходах. В концепции, к слову, этому вопросу уделено отдельное внимание.

Также хокимияту предложено открыть прямое движение на перекрестках, где развороты усложняют ситуацию. Это, например, улицы Катартал и Мукими, Мукими и Шохжахон, а также ряд других. На пересечении улиц Мукими и Шота Руставели предложено перенести разворот от кинотеатра "Гранд синема" на перекресток, оснащенный светофором.

Как отмечают в ГУВД, новое руководство хокимията с вниманием и пониманием отнеслось к озвученным проблемам и предложениям, пообещало в ближайшее время принять меры по повышению безопасности на дорогах столицы.