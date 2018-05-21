17:34 21 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина за рулем

В ГУВД рассказали, какие изменения ждут водителей в ближайшее время

CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (29)
30810

В Информационном мультимедийном центре Главного управления внутренних дел Ташкента рассказали, какие изменения произойдут на улицах города и чего ожидать столичным водителям.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие дни будет утверждена Концепция обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ориентиры на будущее

К разработке концепции были привлечены опытные специалисты. В ходе подготовки документа они изучили опыт стран, где дорожная инфраструктура и городские условия наиболее близки Узбекистану, а следовательно, адаптация передового опыта по снижению степени опасности на дорогах для всех участников движения будет идти намного проще. Среди них — Россия, Великобритания, Южная Корея, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка и другие.

В Ташкенте появились две девушки, работающие инспекторами дорожно-патрульной службы.
ГУВД Ташкента
В Ташкенте появились девушки-инспекторы УБДД
Без присутствия инспекторов ДПС на дорогах пока не обойтись. Это делается для выявления лиц, управляющих автотранспортными средствами без документов, в состоянии алкогольного опьянения, перевозящих несовершеннолетних детей на коленях, на переднем сиденье рядом с водителем, без специального детского кресла.

Таких фактов, замечают представители ГУВД, к сожалению, немало, и все они свидетельствуют о том, что меры по повышению культуры участников дорожного движения остаются актуальными.

Один из пунктов концепции посвящен выработке механизмов поощрения жителей, проявляющих активную гражданскую позицию и выкладывающих видео- и фотоматериалы фактов нарушений ПДД, а также обеспечения их анонимности.

Кроме того, УБДД внесены предложения по ужесточению ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за так называемое "дорожное хулиганство", а также по снижению скоростного режима при передвижении в населенных пунктах, обеспечению принципа неотвратимости наказания пешеходов, нарушающих правила.

Значительная часть концепции посвящена изменению дорожной инфраструктуры, ее модернизации таким образом, чтобы сами условия не позволяли совершать правонарушения. Это и усиление освещенности, искусственные неровности, установка светофоров, оснащенных камерами и многое другое.

Автомобильная трасса
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В центре Ташкента откроют две улицы для проезда
Помимо этого, будут приняты меры по улучшению качества дорог, увеличению числа камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обеспечению инспекторов ДПС планшетами. Критическому пересмотру подвергнутся стандарты для строительства дорог, будет пересмотрена планировка дорог в городе.

Дела сегодняшние

Вместе с тем ГУВД Ташкента, не дожидаясь концептуальных решений на государственном уровне, вырабатывает и внедряет меры и методы повышения уровня безопасности на дорогах. Это, например, "мобильный репортер", телеграм-бот, штрафы за нарушение правил парковки и стоянки, которые инспектора ДПС оставляют на лобовом стекле авто без присутствия водителя.

Пустое кресло
Sputnik / Михаил Воскресенский
Глава УБДД Ташкента оставил свой пост
Кроме того, произведены структурные изменения в службе безопасности дорожного движения города. Ряд сотрудников, а также должностных лиц, не соответствующих занимаемой должности, не справлявшихся со своими служебными обязанностями, были уволены.

Сегодня все меньше на улицах города инспекторов ДПС, внешне выглядящих неприглядно, например, имеющие проблемы с весом, переведены в другие службы. Сейчас рассматривается вопрос дополнительного материального стимулирования сотрудников ГСБДД, отличившихся по службе. Но и спрос с них за отношение к служебным обязанностям будет еще выше.

Правоохранители не скрывают, что в городе достаточно проблем с обеспечением безопасности участников дорожного движения, но ведомство старается их решать. Другое дело, что не все в силах УБДД.

Так, например, проведенная инвентаризация дорожных знаков показала, что 8 тысяч из имеющихся сегодня 37 тысяч пришли в негодность и подлежит замене. Однако государственное унитарное предприятие, выпускающее дорожные знаки, работает не на полную мощность и не может удовлетворить все имеющиеся потребности.

Сотрудник ГАИ
Sputnik
Ребрендинг узбекской ГАИ, или Как побороть ненависть за рулем
Только за последнее время столичное УБДД выдало задания на установку свыше 2 тысяч дорожных знаков и шести светофоров, предписания на восстановление 815 дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки. Из всего этого объема установлено только 218 дорожных знаков, то есть около 10%, восстановлено — 203, или около четверти от необходимого числа.

Помимо этого, УБДД обратилось в столичный хокимият с предложением об увеличении количества пешеходных переходов на 120 единиц и обновлении 198 действующих, прежде всего у таких объектов, как детские дошкольные учреждения и школы, рынки, супермаркеты, налоговые инспекции, паспортные столы и иные объекты, наиболее посещаемые людьми.

Поднимают правоохранители и проблемы неработающих лифтов-подъемников в надземных пешеходных переходах. В концепции, к слову, этому вопросу уделено отдельное внимание.

Также хокимияту предложено открыть прямое движение на перекрестках, где развороты усложняют ситуацию. Это, например, улицы Катартал и Мукими, Мукими и Шохжахон, а также ряд других. На пересечении улиц Мукими и Шота Руставели предложено перенести разворот от кинотеатра "Гранд синема" на перекресток, оснащенный светофором.

Как отмечают в ГУВД, новое руководство хокимията с вниманием и пониманием отнеслось к озвученным проблемам и предложениям, пообещало в ближайшее время принять меры по повышению безопасности на дорогах столицы.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (29)

По теме

В УБДД опровергли наличие "палочной системы" для инспекторов
Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая Алматинка
    Река-хамелеон

    Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.

  • Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото
    Футбольный вояж

    Болельщик из Кыргызстана намерен автостопом добраться до Баку, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Торговцы смертью

    Таджикистанские пограничники задержали двоих граждан Афганистана с более чем пятью килограммами героина.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    Каспийский статус

    Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.

  • Диего Марадона, архивное фото
    Первый трофей

    Новый председатель правления футбольного клуба "Динамо Брест" Диего Марадона поздравил команду с завоеванием Кубка Беларуси в матче с БАТЭ.

  • Дмитрий Гвазава
    Снова первый

    Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава стал первым на этапе Кубка России по версии Mitjet 2L на автодроме "KazanRing" в Татарстане.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с армянской общиной в Сочи (13 мая 2018). Россия
    Дорога домой

    С какими трудностями может столкнуться Армения в стремлении вернуть своих граждан, покинувших страну за последние 30 лет.

  • Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс
    Компромат на министра

    Латвийские СМИ нашли новый компромат на министра земледелия страны - его бизнес-партнер якобы строит корабли для российской армии.

  • Прощание со старыми автобусами в Вильнюсе, фото с места событий
    Благодарим за километры!

    В Вильнюсе под звуки музыки прошло символичное прощание со старыми столичными автобусами, которых заменяют на новые.

  • Местные выборы 2018
    Вторая попытка

    Ни один из кандидатов на пост мэра Кишинева не сумел занять его с первой попытки. В ЦИК назвали предварительную дату второго тура выборов.

  • Во время опеции по разминированию Open Spirit 2018
    Наследие войны

    Десятки морских мин обнаружены в ходе учений НАТО в Эстонии - большинство из них было установлено царскими и советскими моряками в годы двух мировых войн.

  • Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016
    Все бегут!

    Международное информагентство Sputnik Южная Осетия в первые летние выходные приглашает всех принять участие в благотворительном забеге #RunTskhinval.

  • Большая Алматинка
    Река-хамелеон

    Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.

  • Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото
    Футбольный вояж

    Болельщик из Кыргызстана намерен автостопом добраться до Баку, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Торговцы смертью

    Таджикистанские пограничники задержали двоих граждан Афганистана с более чем пятью килограммами героина.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Буйство красок и воды: в Петергофе запустили фонтаны
Спутник_Кадыров о совершивших нападение на церковь в Чечне
Кадыров об атаке на храм: спецслужбы сработали быстро, "шайтаны" уничтожены
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054