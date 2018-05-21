Гриппу - бой: в Узбекистане введут обязательную вакцинацию

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая опубликовал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространению гриппа и других острых респираторных инфекций в Республике Узбекистан", документ размещен в Национальной базе данных республики.

© Sputnik / Максим Богодвид Новая вакцина включена в программу иммунизации Узбекистана

Теперь вакцинация в стране для всех категорий населения станет обязательной, работа Министерства здравоохранения в сфере профилактики и лечения инфекций признана неудолетворительной.

Документ определяет постоянный анализ и мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки и прогнозирование распостранения возможных эпидемий.

На 2018 год утвердили Программу мер по противодействию распостранения гриппа и других острых респираторных инфекций.

За три месяца специалистов Минздрава обязали создать отечественную вакцину от гриппа.

В конце апреля в Узбекистане стартовала ежегодная неделя иммунизации против полиомиелита. Прививки детям сделали около пяти тысяч врачей.