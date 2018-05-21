Гриппу - бой: в Узбекистане введут обязательную вакцинацию

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая опубликовал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространению гриппа и других острых респираторных инфекций в Республике Узбекистан", документ размещен в Национальной базе данных республики.
Документ определяет постоянный анализ и мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки и прогнозирование распостранения возможных эпидемий.
На 2018 год утвердили Программу мер по противодействию распостранения гриппа и других острых респираторных инфекций.
За три месяца специалистов Минздрава обязали создать отечественную вакцину от гриппа.
В конце апреля в Узбекистане стартовала ежегодная неделя иммунизации против полиомиелита. Прививки детям сделали около пяти тысяч врачей.