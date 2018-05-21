Узбекистан обсудит деятельность ВОЗ с участниками 71-й сессии ассамблеи

Делегация Узбекистана приехала на мероприятие высшего органа Всемирной организации здравоохранения во главе с министром Алишером Шадмановым.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. С 21 по 26 мая в Женеве проходит 71-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой принимает участие делегация Узбекистана во главе с министром Алишером Шадмановым, сообщает портал "Народное слово".

Участники обсудят деятельность организации, поставят новые цели и задачи. Нынешняя сессия затрагивает вопросы влияния окружающей среды на здоровье человека, обеспечение лекарствами и вакцинами, профилактику неинфекционных заболеваний, охрану здоровья материнства и детей.

Ранее в понедельник сообщалось о решении правительства Узбекистана ввести обязательную вакцинацию от гриппа. В течение трех месяцев Министерство здравоохранения обязали разработать национальное лекарство.

В апреле Всемирная организация здравоохранения призвала страны Центральной Азии отказаться от использования асбеста — толкноволокнистых минералов, которые используют в строительстве, они могут быть опасны для здоровья.