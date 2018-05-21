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Близким родственникам запретили забирать детей из детских садов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Близкие родственники не смогут забирать ребенка из детского сада даже после предъявления паспорта. А в случаях, когда родители вечером не забрали свое чадо, воспитатель не обязан и не может провожать ребенка до дома, он останется в саду.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Опубликовано Положение о порядке организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Оно не содержит разрешения близким родственникам забирать ребенка из детского сада после предъявления документа, удостоверяющего личность. Ребенка смогут забирать родители или опекуны. Новый документ распространяется только на государственные дошкольные образовательные учреждения, — говорится в тексте документа.

Теперь каждое утро после приема, воспитатели обязаны проводить осмотр медицинского состояния детей под контролем медсестры. А в случаях, когда родители вечером не забрали свое чадо, воспитатель не обязан и не может провожать ребенка до дома. Воспитанник будет находиться в детском саду. Все прогулки и экскурсии воспитанников за пределами дошкольного образовательного учреждения проводятся по согласованию с органами внутренних дел.

Утренник в детском саду Ташкента
Sputnik / А. Варфоломеев
Что поменяется в детских садах Узбекистана
В Положении конкретизировано, кто должен оказывать первую медицинскую помощь детям. Раньше это возлагалось на всех работников детского сада. Сейчас это обязанность медсестры, а воспитатель лишь своевременно извещает о состоянии ребенка.

Введена обязанность дежурного или воспитателя, в котором есть вечерние группы, ежедневно извещать органы пожарной безопасности о количестве детей и сотрудников, находящихся в детском саду.

Теги:
детские сады, дети, Узбекистан



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